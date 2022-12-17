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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التحالف الدولي ضد داعش يبحث زيادة المساعدات الإنسانية للمناطق المحررة بسوريا والعراق

داعش
داعش

استضافت الولايات المتحدة وفنلندا اجتماعًا للمشاورات السياسية العسكرية لكبار مسؤولي الدفاع من التحالف الدولي ضد داعش في هلسنكي بفنلندا، لمناقشة زيادة المساعدات الإنسانية ومساعدات الاستقرار في المناطق المحررة من داعش في شمال شرق سوريا والعراق.


وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الالكتروني، اليوم الجمعة أن المشاركين في اجتماع المشاورات السياسية العسكرية، الذي استضافه جان كوسيلا مدير السياسة الدفاعية في وزارة الدفاع الفنلندية وكريستوفر ماير مساعد وزير الدفاع الأمريكي للعمليات الخاصة والصراعات ذات الوتيرة المنخفضة، أكدوا الالتزام الدائم بحملة هزيمة داعش في العراق وسوريا والأولوية على المدى القريب لزيادة المساعدات الإنسانية ومساعدات الاستقرار في المناطق المحررة من داعش في شمال شرق سوريا والعراق.


وشدد المشاركون في الاجتماع، بحسب البيان، على الحاجة إلى إعادة أعضاء داعش والنازحين المقيمين حاليًا في مخيمات شمال شرق سوريا إلى بلادهم ومجتمعاتهم الأصلية.


كما بحث المشاركون سبل تعميق التعاون للتصدي لداعش - خراسان في أفغانستان في ضوء المخاوف المشتركة بشأن التهديد الذي يشكله التنظيم الإرهابي في وسط وجنوب آسيا وفي جميع أنحاء العالم.


كما استكشفوا خلال اجتماعهم للمشاورات السياسية العسكرية التهديد المتنامي لداعش في إفريقيا وتلقوا إحاطات من شركاء التحالف حول الوضع على أرض الواقع والخيارات المحتملة للتعاون المستقبلي.

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