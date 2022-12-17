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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمود حجازي يحتفل بعيد ميلاده الـ 33

صدى البلد

احتفل الفنان محمود حجازي بعيد ميلاده الـ 33 ، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ونشر محمود حجازي عدة صور جديدة له وعلق قائلا: Happy Birthday to me ✨ #33.

إطلالة رياضية لـ محمود حجازي في أحدث ظهور

محمود حجازي وفنان أمريكي بلجنة تحكيم مسابقة مسرح الشارع بشرم الشيخ الدولي

 

يذكر أن الفنان محمود حجازي، أكد خلال استضافته فى أحدي البرامج الاذاعية، أن شخصيته في مسلسل أبو العروسة من أقرب الأدوار إلى قلبه.

 

وتابع محمود حجازي قائلاً: “عشت مع شخصيتي فى مسلسل أبو العروسة لمدة 3 مواسم، وكواليس العمل كانت مليئة بالحب”.

 

وأضاف محمود حجازي: “مسلسل أبو العروسة كان به أمر غريب للغاية وهو أن كل حلقة كانت تتصدر التريند، وبالنسبة لبعض الانتقادات التي وجهت إلى العمل في موسمه الأخير حول أن هناك تطويل في بعض المشاهد، فأنا احترم هذا الأمر خاصة وإننا كنا نعمل في ظروف صعبة”.

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