محمود حجازي يحتفل بعيد ميلاده الـ 33

احتفل الفنان محمود حجازي بعيد ميلاده الـ 33 ، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ونشر محمود حجازي عدة صور جديدة له وعلق قائلا: Happy Birthday to me ✨ #33.

يذكر أن الفنان محمود حجازي، أكد خلال استضافته فى أحدي البرامج الاذاعية، أن شخصيته في مسلسل أبو العروسة من أقرب الأدوار إلى قلبه.

وتابع محمود حجازي قائلاً: “عشت مع شخصيتي فى مسلسل أبو العروسة لمدة 3 مواسم، وكواليس العمل كانت مليئة بالحب”.

وأضاف محمود حجازي: “مسلسل أبو العروسة كان به أمر غريب للغاية وهو أن كل حلقة كانت تتصدر التريند، وبالنسبة لبعض الانتقادات التي وجهت إلى العمل في موسمه الأخير حول أن هناك تطويل في بعض المشاهد، فأنا احترم هذا الأمر خاصة وإننا كنا نعمل في ظروف صعبة”.