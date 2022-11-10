إطلالة رياضية لـ محمود حجازي في أحدث ظهور

نشر الفنان محمود حجازي، صور جديدة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر حجازي بإطلالة رياضية في أجواء صباحية، ونالت صوره تفاعل كبير من متابعينه.

يذكر أن الفنان محمود حجازي، أكد خلال استضافته فى أحدي البرامج الاذاعية، أن شخصيته في مسلسل أبو العروسة من أقرب الأدوار إلى قلبه.

وتابع محمود حجازي قائلاً: “عشت مع شخصيتي فى مسلسل أبو العروسة لمدة 3 مواسم، وكواليس العمل كانت مليئة بالحب”.

وأضاف محمود حجازي: “مسلسل أبو العروسة كان به أمر غريب للغاية وهو أن كل حلقة كانت تتصدر التريند، وبالنسبة لبعض الانتقادات التي وجهت إلى العمل في موسمه الأخير حول أن هناك تطويل في بعض المشاهد، فأنا احترم هذا الأمر خاصة وإننا كنا نعمل في ظروف صعبة”.