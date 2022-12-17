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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وليد الحريري يهدي جائزة دير جيست لوالدته وزوجته وأبناءه

وليد الحريري
وليد الحريري

فاز مصمم الإضاءة وليد الحريري بجائزة أفضل مصمم إضاءة لعام 2022 خلال حفل توزيع جوائز "دير جيست" بناء علي تصويت الجمهور وتسلم الدرع في الحفل الذي أقيم مساء أمس الجمعة بحضور نجوم الفن والإعلام والرياضة، وقدم وليد الشكر لزوجته وأبناءه ووالدته واهدي لهم الجائزة.

وجاء تكريم وليد الحريري بعد تصميمه إضاءة  عدد كبير من الحفلات الناجحة لكبار النجوم هذا العام من أبرزهم عمرو دياب وتامر حسني ومحمد حماقي وامال ماهر ونانسي عجرم وغيرهم، بالإضافة إلي حرصه المستمر علي الابتكار حيث انه قدم طفرة كبيرة في الحفلات في مصر والوطن العربي.

ويعكف وليد الحريري حاليا علي التحضير لمجموعة من الحفلات مع كبار النجوم وسيعلن عنهما خلال الفترة المقبلة ومنهم حفلات في رأس السنة بالإضافة إلي بعض المفاجأت التي سيكشف عنها قريبا.

 

حفل دير جيست 

الجدير بالذكر أن حفل توزيع جوائز دير جيست أقيم العام الماضي في شهر سبتمبر، وشهدت نسخته الـ18 في 2021، حضور وتكريم كوكبة من نجوم الفن، وصنّاع الأعمال التي حققت نجاحا لدى الجمهور والنقاد. 

 

تكريم وليد الحريري
تكريم وليد الحريري
تكريم وليد الحريري
تكريم وليد الحريري
تكريم وليد الحريري
تكريم وليد الحريري
وليد الحريري مصمم الإضاءة وليد الحريري دير جيست حفل دير جيست حفل توزيع جوائز دير جيست

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