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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عامل حالة.. حمدي الحسيني: وجود ويجز في كأس العالم إضافة لمصر| فيديو

الناقد الرياضي حمدي
الناقد الرياضي حمدي الحسيني

قال الناقد الرياضي حمدي الحسيني ، إن منتخب المغرب أعطى العرب دفعة في استكمال المونيال ، وهو لديه طرف به ، معلقا على وجود " ويجز " في نهائي كأس العالم : "لا شك أن وجود مصري دي حاجة كويسة " .

وتابع الناقد الرياضي حمدي الحسيني ، خلال لقائه لـ برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، ومن تقديم الإعلامية لميس سلامة " : " مش من هواة ويجز أوي بس هو عامل تريند جامد بينهم " .

واردف : اللي في سن بنتي هما اللي مرتبطين أوي بـ ويجز ، والموضة بتاعته في لبسه عاملة حالة .

ويستعد منتخب المغرب لمواجهة كرواتيا اليوم السبت على ستاد خليفة الدولي في الدوحة، وذلك في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ضمن كأس العالم 2022 في قطر.

 

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