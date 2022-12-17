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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انهيار منزلين وتصدع أخرين بسوهاج.. شاهد

صدى البلد

شهدت منطقة ساحل طهطا بمركز طهطا شمالي محافظة سوهاج، انهيار لمنزلين وحدوث تصدعات لمنزلين أخرين مجاورين لهما، وجميعهم لا يقنطهم ومازالت الأعمال مستمرة بمكان الانهيار للتأكد من سلامة باقى المنازل المحاورة وتم إخطار الجهات المعنية لإجراء شئونها.

تفاصيل الواقعة

 تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طهطا، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي مفاده إنهيار منزلين، وحدوث تصدعات بمنزلين اخرين بشارع الشيخ علي بناحية ساحل طهطا.

وبالانتقال والفحص تبين انهيار منزل ملك ورثة (حمدي عبدالحليم)، والمنزل قديم ومكون من طابقين ومبني بالطوب الأحمر والعجين ومسقوف بالعروق الخشبية والجريد وأفلاق النخيل على مساحة 30 مترا، ولا توجد به إعاشة.

كما نتج عن انهيار المنزلين حدوث تصدعات بمنزل ملك ورثة (عبدالفتاح عبدالمحسن)، والمنزل قديم ومكون من طابقين ومبني بالطوب الأحمر والعجين ومسقوف بالعروق الخشبية والجريد وأفلاق النخيل على مساحة 30 متر والمنزل لا توجد به إعاشة.

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وتصدع منزل المواطن (عبدالحميد السيد) والمنزل قديم ومكون من دورين ومبنى بالطوب الأحمر والعجين ومسقوف بالعروق الخشبية والجريد وأفلاق النخيل على مساحة 100 متر ولا توجد به إعاشة، وجارٍ إخلاوه وإقامتهم بمنزل أحد أقاربهم ولا توجد خسائر أي إصابات في الأرواح ولا الممتلكات.

تم فرض كردون أمني حول المنازل؛ حفاظًا على أرواح المارة والمواطنين وجار عرض المنازل التي بها تصدعات على لجنة المنشآ الآيلة للسقوط من قبل الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية.

وتم إبلاغ شركة مياه الشرب وشركة الكهرباء لفصل التيار ورفع العدادات وتم إبلاغ إدارة التضامن الاجتماعي بطهطا وجار المتابعة بإشراف المحاسب عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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