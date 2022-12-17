أصيب بجروح.. مسئول بولندي يكشف تفاصيل الهدية الملغومة من أوكرانيا

كشف كبير رجال الشرطة في بولندا تفاصيل الانفجار الذي وقع في مكتبه جراء قاذفة قنابل يدوية، حيث تلقى اثنين منها كهدية من أوكرانيا.

وحسب صحيفة “جارديان” البريطانية، لم تؤكد وزارة الداخلية البولندية ومكتب المدعي العام أن الانفجار الذي وقع يوم الأربعاء، في مقر الشرطة في وارسو، نجم عن قاذفة قنابل يدوية.

وقال ممثلو الادعاء إنهم يحققون في الانفجار الذي أسفر عن نقل القائد العام للشرطة ياروسلاف شيمشيك إلى المستشفى، وفقًا لما أفادت به وكالة “رويترز”.

فيما أوضح شيمشيك التفاصيل بالقول: "عندما كنت أقوم بنقل قاذفات القنابل التي كانت هدايا من الأوكرانيين حدث انفجار".

ولفت إلى أنه كان ينقل منصات الإطلاق إلى وضع قائم في ذلك الوقت. ونقلت مؤسسة رينه معوض عن مصدر من وفد بولندي زار أوكرانيا قوله إن شيمشيك تلقى قاذفتين من المسؤولين كهدية خلال زيارات للشرطة ودائرة الطوارئ الحكومية في أوكرانيا.

ووصف بيان للشرطة، أن جروح قائد الشرطة “طفيفة”، مؤكدًا أنه لا يزال في المستشفى تحت المراقبة.

كما أصيب موظف مدني في مقر الشرطة الوطنية بجروح طفيفة لم تتطلب دخوله المستشفى.

وأوضحت الوزارة أن “الجانب البولندي طلب من الجانب الأوكراني تقديم تفسيرات”.