إصابة قائد الشرطة البولندية في انفجار هدية تلقاها خلال زيارته لأوكرانيا

أفادت وزارة الداخلية البولندية اليوم الخميس، بأن قائد الشرطة البولندية أصيب إثر انفجار هدية تلقاها خلال زيارته لأوكرانيا.

وذكرت صحيفة (ذا فيرست نيوز) البولندية أن الهدية انفجرت في غرفة مجاورة لمكتبه.

وكتبت الوزارة أن "إحدى الهدايا التي تلقاها القائد خلال زيارة العمل التي قام بها إلى أوكرانيا خلال الفترة من 11 إلى 12 ديسمبر... انفجرت".

وقالت الوزارة إن قائد الشرطة أصيب بجروح طفيفة وتم نقله إلى المستشفى لمزيد من الفحوصات والمراقبة.

كما أفادت وزارة الداخلية بأن موظفا مدنيا في مقر الشرطة تعرض أيضا لإصابات طفيفة لا تتطلب العلاج في المستشفى.

وطلب الجانب البولندي من الجانب الأوكراني تقديم تفسيرات مناسبة.

وقد تم التعامل مع القضية من قبل مكتب المدعي العام والخدمات ذات الصلة، وفقا لما أعلنته وزارة الداخلية البولندية اليوم.