أخر كلام.. تفاصيل مشاركة ويجز فى حفل المباراة النهائية لكأس العالم

يستعد مطرب الراب ويجز خلال الساعات القليلة القادمة لإحياء حفل من أضخم حفلات العام، بمشاركته المرتقبة فى المباراة النهائية لكأس العالم بين فرنسا والأرجنتين، حيث تم اختياره ليكون النجم المصري الوحيد المشارك فى هذه المناسبة

ومن المفترض أن يقدم وجيز أغنيته الجديدة عز العرب بين شوطي المباراة ضمن استعراض موسيقي.



تفاصيل أغنية عز العرب لويجز

وتم طرح أغنية عز العرب لويجز على الصفحة الرسمية للإتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا وحققت نجاحا ساحقا وكبيرا ونسبة مشاهدات كبيرة جدا.

وتقول كلماتها " حيوا اللي يجمعنا ومعاش اللي يفرقنا، غنيها وسمعنا حيوا كل عباد الله، حيوا اللي يجمعنا ومعاش اللي يفرقنا، غنيها وسمعنا حيوا كل عباد الله.".

أزمة ويجز مع مصطفى كامل

وكان الفنان مصطفى كامل قد أكد أنه ليس هناك أي خلاف مع ويجز وانه بجانبه ف تمثيل مصر في حدث عالمي كختام كأس العالم.

وأضاف مصطفى كامل أنه لا يطلب من ويجز شىء أضافي عن باقي زملائه، الجميع داخل النقابة ملتزم بالقرارات وعلي ويجز فور وصوله القاهرة ان يحضر الي النقابة لتقنين أوضاعه كباقي زملائه واساتذته فالجميع تحت مظلة نقابة الموسيقين يحترمون قراراتها ومجلش إدارتها.

تفاصيل أزمة ويجز مع نقابة الموسيقيين

وكانت الأيام القليلة الماضية قد شهدت صدام بين ويجز ونقابة الموسيقيين والذى يرأسها مصطفى كامل بسبب عدم توقيع ويجز على قرارات النقابة الجديدة، والتى من أهم شروطها عدم الغناء خارج مصر إلا بعد إذن مسبق من النقابة، وهذا هو الأمر الذى تسبب فى تصاعد الأزمة بين مصطفى كامل وويجز وجعل كامل يصرح بالتصريح السابق.