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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

متعودة على كدا | نضال الأحمدية تهاجم هيفاء وهبي .. وخايفة من أصالة

نضال الأحمدية
نضال الأحمدية

عبّرت الإعلامية نضال الأحمدية، عن استيائها من كل من الفنانة هيفاء وهبي وأصالة نصري.

وقالت نضال الأحمدية في تصريحات تلفزيونية: هيفاء وهبي شتمت العالم وقالت كلام بذيء هي متعودة على كدة، هيفاء في عندها محل أسود وشيطاني، ليه شوهتي حالك؟، لو دقت عليا الباب مش هفتحلها، لا هي ولا أصالة عايزة احمي نفسي منهم، بياخدوا شيء وبيعملوا حاجات مش مسئولين عنها".

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محاولة اغتيال نضال الأحمدية 

كشفت الإعلامية نضال الأحمدية خلال لقائها في برنامج ألبوم حياتي على قناة الجديد  تفاصيل صادمة عن محاولة اغتيالها.

وقالت نضال الأحمدية: “اتنين ظباط عاقبوني هما اللي دبروا محاولة قتلي، 97 ضربة برأسي وشي مخيط وحاولوا يقطعوا لساني”.

تابعت : “مبقاش عندي أسنان، فنانة قالت لي متصدقيش أنا ما بدي أقتلك، ولا أعرف أن زوجي يدبر لقتلك”.

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