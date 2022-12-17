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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ابتزها عاطفيا .. نضال الأحمدية تفجر مفاجأة صادمة عن علاقة صباح بابنها

صباح
صباح

كشفت الإعلامية نضال الأحمدية عن اسرار في حياة النجمة صباح ؛ وذلك خلال لقائها في برنامج ألبوم حياتي على قناة الجديد.


وأوضحت نضال الأحمدية أن صباح كانت تخبرها كل أسرارها، مشيرة إلى أنّ في الوسط الفني الجميع يرتاح للحديث معها. 

وكشفت أن هناك العديد من الأسرار عند صباح، لافتة إلى أنّها قد اضطهدت كثيرا، خصوصًا من أولادها. 

وأضافت أن صباح قد اضطهدت من ابنها حيث استغلّها، وابتزها عاطفياً، مؤكدة أن صباح قد ظلمت.

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نضال الأحمدية وشقيق شيرين :


فجرت الإعلامية نضال الأحمدية،  مفاجأة من العيار الثقيل  حيث أكدت إن شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب  قد طعنها بالسكين والمطواة وارغمها على دخول المستشفي .


وقالت نضال الأحمديةعن خلال لقائها ببرنامج ألبوم حياتي، :شقيق  شيرين عبد الوهاب جالها بالمطواة وضربها كتير، شيرين ما بتكذب ولا تتصنع، أخوها وأمها أذوها، وحسام حبيب بيحبها، عندها رعب من أخوها وأمها، حتى الآن مش قادرة تستوعب إن أمها طلعت قالت إنها مدمنة، في صخره جواها.

وتابعت نضال الأحمدية: محمد أخو شيرين من أذكى الناس بس في الشر، وشيرين ضحية، وما تتعاطى المخدرات كلهم كذابين، حطها جوا المستشفى وغير اسمها، لو ماتت مكنا نعرف.. وغيرت موقفي مع الأسرة لأني عرفت أشياء جديدة، شيرين بحاجة لنحبها، والضحية شيرين والجلاد كل اللي شاركوا في قضيتها.

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