كده هيرتبك .. ياسمين عز: الرجل بطبعه برئ ولا يعرف الكذب |فيديو

وجهت الإعلامية ياسمين عز بعض النصائح الي الزوجة الثانية، قائلة "لو انتي متجوزاه ومراته الأولي متعرفش ومتفقين علي دا .. مينفعش يكون قاعد مع مراته الأولي وسط عياله وانتي تفضلي تزني عليه في التليفون أو الرسائل".

واضافت "ياسمين عز" خلال برنامجها "كلام الناس" المذاع علي قناة إم بي سي مصر، أن الزوجة الأولي من حقوقها علي زوجها أن تجلس معه كيفما تشاء ولا تشعر بأن أحد آخر أخذ زوجها منها طيلة الوقت.

وتابعت ياسمين عز، أن الرجل بطبعه برئ ولا يعرف الكذب ومن أجل ذلك فإنه يبوح بكل أسراره لزوجته الثانية، موضحة "مينفعش يكون متجوزك في السر ومراته الأولي متعرفش ويلاقيكي قاعده في ترابيزه جنبه لما يكون مع مراته الأولي بيتعشوا برا .. كده هيرتبك".