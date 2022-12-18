سعر عيار 24 اليوم في محلات الصاغة 18-12-2022

سجل أعلى سعر أعيرة الذهب في محلات الصاغة اليوم الأحد الموافق 18-12-2022؛ استقرارا ليصل سعر عيار 24 الأعلي فئة نحو 1886 جنيها للشراء و 1943 جنيها للبيع.



سعر عيار 21



بلغ سعر عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 1650 جنيها للشراء و 1700 جنيها للبيع.



عيار 18

سجل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية المختلفة نحو 1414 جنيها للشراء و 1133 جنيها للبيع.



سعر عيار 14



بلغ سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 1100 جنيها للشراء و 1133 جنيها للبيع.



استقرار السعر

شهدت اسعار الذهب في مصر ثباتا في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 18-12-2022؛ علي مستوى الأعيرة الذهبية بدون أي تغيير بالرغم من تذبذب قيمة المعدن الأصفر أمس في السوق





سعر الجنيه الذهب



بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 13.2 ألف جنيه للشراء و 13.6 ألف جنيه للبيع.



كيلو الذهب



بلغ سعر كيلو الذهب نحو 1.9 مليون جنيه للشراء و 1.942 مليون جنيه للبيع



أوقية الذهب



وصل سعر أوقية الذهب نحو 58.65 ألف جنيه للشراء و 60.423 ألف جنيه للبيع.

شعبة الذهب والأسعار



وطالبت شعبة صناعة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات بضرورة رفع القيود على تصدير المشغولات الذهبية منذ 5 سنوات، والقيود والأعباء المالية على المشغولات الذهبية تمنعنا من المنافسة العالمية.



واعتبرت الشعبة بأن هناك اعتقاد خاطئ بأن تصدير المشغولات الذهبية سيؤثر على خام الذهب في مصر"، موضحا أن تصدير المشغولات الذهبية سيساهم في رفع الإنتاجية في مصر



وأضافت أن أي دولة تصدر موادها خام يبقى قطاعها فاشل، وأي قطاع في مصر يقوم بتصدير خاماته هو قطاع فاشل



واعتبرت الشعبة أن تصدير الذهب خام فشل، ولكن تصديره كمشغولات سنستفيد منه توظيف عمالة وتزويد قيمة مضافة، مؤكدا أن تصدير المشغولات الذهبية بداية طريق النجاح ووضع مصر على سلم الارتقاء في ترتيبها العالمي لتصدير المشغولات.