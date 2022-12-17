تعرف على موعد عرض فيلم مش أنا لـ تامر حسني

أعلنت منصة watch it عن عرض فيلم "مش أنا" للفنان تامر حسني، يوم 19 ديسمبر، ضمن خطتها لإطلاق عدد كبير من الأعمال الجديدة التي تعرض حصرياً عليها.

وكان الفنان تامر حسني، قد كشف عن أمور غير متوقعة في فيلم مش أنا، مؤكدا أنه قلَّد صوت الفنانة سوسن بدر في أحد المشاهد التي عرضت في الفيلم.



وقال تامر حسني، في حوار مع الإعلامية مني الشاذلي، مقدمة برنامج معكم، المذاع عبر قناة سي بي سي، مساء يوم الجمعة، :"بحاول اتصرف، وبحاول اعمل كل حاجة، ومش بقف عند أي موقف، وفعلا قلدت صوت الفنان سوسن بدر في فيلم "مش أنا" في احد المشاهد".

يذكر ان قدّم الفنان تامر حسني، حفلاً غنائياً، ضمن فعاليات كأس العالم في قطر.

وكتب عبر حسابه على انستجرام: “تشرفت بأكبر حضور جماهيري في قطر ضمن فعاليات كأس العالم كل الشكر للجمهور القطري الحبيب وجميع الجاليات العربية الغالية والجالية المصرية العظيمة ودعواتي بالفوز للمغرب إن شاء الله ”.