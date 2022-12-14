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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كان مبهرا.. تامر حسني يسجل أعلى حضور جماهيري في حفلات مونديال قطر|صور

صدى البلد

تألق النجم تامر حسني في إحياء حفل غنائي ليلة أمس على هامش فعاليات مونديال قطر 2022.


وسجل حفل تامر حسني أعلى حضور جماهيري من بين الحفلات العالمية  الخاصة بكأس العالم بقطر، و هو العربي الوحيد الذي غنى على المسرح الخاص بالنجوم الأجانب العالميين.

وأكدت الجهة المختصة بالتنظيم، أن حفل النجم المصري تامر حسني هو الحفل الأنجح على الإطلاق من حيث عدد الجمهور، مضيفة أن تفاعل الجمهور على المسرح كان مبهرا.

وقدم تامر حسني مجموعة من أشهر أغانيه المحبوبة، و ظل يداعب الجمهور بخفة ظله المعهودة وشكر الجمهور القطري والجالية المصرية الكبيرة وجميع الجاليات العربية، وطلب من الجميع الدعاء بالفوز لمنتخب المغرب في مباراته القادمة.

وشاركت بسمة بوسيل، جمهورها صوراً مع ابنتها الكبيرة تاليا، من أجواء الاستمتاع بحفلة زوجها الفنان تامر حسني، عبر حسابها على انستجرام.

وظهرت بسمة بوسيل وابنتها يرقصان سويا على هامش حفل تامر حسني ضمن فعاليات كأس العالم بقطر.


 

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