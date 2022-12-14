يارب المغرب تكسب.. تامر حسني يحيي حفلاً كامل العدد ضمن فعاليات كأس العالم

قدّم الفنان تامر حسني، حفلاً غنائياً ليلة أمس، ضمن فعاليات كأس العالم في قطر.

وكتب عبر حسابه على انستجرام: “تشرفت بأكبر حضور جماهيري في قطر ضمن فعاليات كأس العالم كل الشكر للجمهور القطري الحبيب وجميع الجاليات العربية الغالية والجالية المصرية العظيمة ودعواتي بالفوز للمغرب إن شاء الله ”.

ويلعب منتخب المغرب ضد فرنسا اليوم الأربعاء الموافق 14 ديسمبر في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة في نصف نهائي كأس العالم.

ونجح منتخب المغرب في أن يكون أول منتخب عربي وأفريقي يصل لدور نصف نهائي بطولة كأس العالم بعد إقصاء تاريخي لمنتخب البرتغال بنتيجة هدف دون رد في ربع النهائي.

https://www.instagram.com/p/CmINKfkoX-k/?igshid=YTY2NzY3YTc=