عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يارب المغرب تكسب.. تامر حسني يحيي حفلاً كامل العدد ضمن فعاليات كأس العالم

صدى البلد

قدّم الفنان تامر حسني، حفلاً غنائياً ليلة أمس، ضمن فعاليات كأس العالم في قطر.

وكتب عبر حسابه على انستجرام: “تشرفت بأكبر حضور جماهيري في قطر ضمن فعاليات كأس العالم كل الشكر للجمهور القطري الحبيب وجميع الجاليات العربية الغالية والجالية المصرية العظيمة ودعواتي بالفوز للمغرب إن شاء الله ”.

txt

مراسم احتفالية لاستقبال تامر حسني وأسرته في قطر.. فيديو

txt

توقعت الهدف.. تامر حسني يحتفل بفوز المغرب مع زوجته بسمة بوسيل |فيديو

ويلعب منتخب المغرب ضد فرنسا اليوم الأربعاء الموافق 14 ديسمبر في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة في نصف نهائي كأس العالم.

ونجح منتخب المغرب في أن يكون أول منتخب عربي وأفريقي يصل لدور نصف نهائي بطولة كأس العالم بعد إقصاء تاريخي لمنتخب البرتغال بنتيجة هدف دون رد في ربع النهائي.

https://www.instagram.com/p/CmINKfkoX-k/?igshid=YTY2NzY3YTc=

تامر حسني انستجرام كأس العالم الفنان تامر حسني بطولة كأس العالم نصف نهائي بطولة كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه.. هبوط جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13-12-2022

وفاة حفيد المشير محمد حسين طنطاوي

بشرى سارة.. انهيار سعر جرام الذهب في مصر عيار 21 الآن

تمنح أعلى عائد لمدة 3سنوات..تعرف على شهادة ادخار البنك الأهلي البلاتينية الجديدة

بعد توليد طفلة 3 توائم.. مطالبات بالقبض على طبيب مصري

تراجع تاريخي.. مفاجأة في سعر جرام الذهب اليوم في مصر عيار 21

3 ظواهر جوية تضرب البلاد.. تفاصيل حالة الطقس لمدة 6 أيام

بعد تراجعه 200 جنيه.. إلى أين وصل سعر الذهب اليوم الأربعاء 14-12-2022

ترشيحاتنا

رئيس نادي مطروح: بقالنا 3 سنين بنطالب بوجود سيارة إسعاف في الملعب

مرسيدس تكشف عن إصدار خاص ومحدود من مايباخ S-CLASS الفاخرة|صور

بايدن يغضب من الحديث عن عمره ويلجأ للإهانة والشتيمة.. تفاصيل

احتفالات هيستيرية من جماهير الأرجنتين بعد التأهل لنهائي كأس العالم قطر 2022|شاهد

لهذا السبب تكررت قصة سيدنا موسى وبني إسرائيل في القرآن الكريم

بعد مصافحته لـ مرتضى منصور.. حقيقة وجود أزمة بين الخطيب والعامري فاروق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتصدق.. نوعان من الفواكه تحميك من مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية

تعرف على أفضل طبق لتعزيز صحة القلب والأمعاء

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول يومياً فى الفطور؟

نسف الكرش للأبد.. رجيم سريع لإنقاص الوزن ونحت القوام

فيديو

تفوقوا في كل شيء..الأرجنتين تتأهل لنهائي كأس العالم على حساب كرواتيا.. شاهد

مشاهير استخدموه.. تعرف على عيوب ومزايا تطبيق Lensa Ai.. فيديو جراف

قرار عاجل من النيابة.. تطورات جديدة في قضية هدير عاطف وضبط طليقها

حقيقة إيقاف برنامج ياسمين عز وأول رد من الإعلامية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

د. فتحي حسين

وحدة العرب ورسائل منتخب المغرب في كأس العالم

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

هند عصام

المومياء الناطقة

د. وسام منير

قادرون باختلاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ