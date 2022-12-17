أشرف حكيمي يدخل في نقاش حاد مع رئيس فيفا | فيديو

سيطرت حالة من الغضب الشديد على اللاعب أشرف حكيمي في أثناء حديثه مع جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، بحسب ما كشفت عنه قناة الكاس القطرية مساء اليوم السبت، التي أشارت إلى أن الحادثة وقعت بعد خسارة المغرب على يد كرواتيا (2-1).



وأشارت قناة الكاس، إلى أن أشرف حكيمي، التقى السيد جياني إنفانتينو، في الممر المؤدي إلى غرفة خلع الملابس، وصرخ فى وجهه بسبب الأخطاء التحكيمية التي وقعت في مباراتي فرنسا ثم كرواتيا، على الترتيب.







وخسر منتخب المغرب بهدفين مقابل هدف، أمام كرواتيا، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار تحديد المركزين الثالث والرابع، لينهي أسود الأطلسي مشواره في مونديال قطر بالمركز الرابع.

