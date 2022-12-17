بمناسبة اليوم الوطني للبلاد.. أمير قطر يعفو عن عدد من السجناء

أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمرًا ساميًا، بالعفو عن عدد من السجناء، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للدولة، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء القطرية.

وشارك أمير قطر، في "عرضة هل قطر"، التي أقيمت في الساحة الخارجية بقصر لوسيل، في وقت سابق من اليوم السبت، احتفالا باليوم الوطني للدولة.

جاء ذلك بمشاركة والده الأمير حمد بن خليفة آل ثاني، أمير قطر السابق، وجاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير، وعبدالله بن خليفة آل ثاني، ومحمد بن خليفة آل ثاني وعدد آخر من الأمراء.

كما شارك في العرضة حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى والوزراء والأعيان وجموع من المواطنين، فضلا عن عدد من رؤساء الدول والحكومات وكبار المسؤولين في الدول الأخرى.