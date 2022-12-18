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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حضن مش هعرف أوصفه.. بسمة وهبة تشارك جمهورها بفيديو مؤثر

صدى البلد

نشرت الإعلامية بسمة وهبة فيديو لأول لقاء لها مع ابنة خالتها التى تعيش في أمريكا، وذلك عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام. 

وعلقت بسمة وهبة «بنت خالي عايشة في أمريكا وعمري ف حياتي ما شوفتها وقررت لما روحت واشنطن لتغطية مؤتمر القمة الأمريكية الإفريقية أننا نتقابل رغم أنها في ولاية تانية وده كان أول لقاء في حياتنا وحضن مش حعرف اوصفهلكم، الله لا يحرمكم من أهليكم أبدا يا رب». 

ويذكر أن قدمت الإعلامية بسمة وهبة، تغطية خاصة من العاصمة الأمريكية واشنطن، لفعاليات القمة الأمريكية الأفريقية، وذلك خلال برنامجها "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور".

وأجرى البرنامج من العاصمة واشنطن، لقاءً مع الدكتورة هبة القدسي، مدير مكتب الشرق الأوسط، حيث تحدثت عن موقف شركات الأدوية الأمريكية من تصنيع الأمصال وعدم مساعدة القارة الإفريقية، مشيرة إلى أن :"إدارة بايدن، ليست لها قدرة للسيطرة على شركات الدواء".

قضية مبادلة الديون، وخاصة أن الدول الإفريقية تعاني ديونًا كبيرة لصالح أوروبا وأمريكا، ولا أعتقد أن تسقط أمريكا هذه الحقوق، وربما يتم استثمار هذه الديون في مشروعات تتعلق بالتغيرات المناخية، معقبة:"أمريكا والصين الأكثر تلويثًا للبيئة، وهذا ينعكس بالسلب على القارة السمراء".

وحول "ماذا ستفعل أمريكا خلال مبادرات والاستثمارات في الدول الإفريقية؟"، قالت هبة القدسي، إنه سيتم إطلاق مبادرات للاستثمارات ومكافحة التغيرات المناخية.

أمريكا واشنطن الشرق الاوسط الاعلاميه بسمة وهبة بسمة وهبة

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