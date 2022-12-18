كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه الساحل الشرقي

أعلن جيش كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية

يأتي إطلاق صاروخ كوريا الشمالية بعد أيام فقط من اختبار البلاد لمحرك يعمل بالوقود الصلب عالي الدفع قال الخبراء إنه سيسمح بإطلاق أسرع وأكثر قدرة على الحركة للصواريخ الباليستية، حيث تسعى إلى تطوير سلاح استراتيجي جديد وتسريع برامجها النووية والصاروخية.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية يوم الجمعة أن الاختبار، الذي أشرف عليه الزعيم كيم جونج أون، أُجري يوم الخميس في أرض إطلاق الأقمار الصناعية في كوريا الشمالية، والتي استخدمت لاختبار تقنيات الصواريخ، بما في ذلك محركات الصواريخ ومركبات الإطلاق الفضائية.

وأجرت كوريا الشمالية عددًا غير مسبوق من تجارب الصواريخ هذا العام، بما في ذلك صاروخ باليستي عابر للقارات قادر على الوصول إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة، على الرغم من الحظر والعقوبات الدولية.