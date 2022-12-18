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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسميا.. مولدوفا تعلن استقلالها عن الغاز الروسي

الغاز الروسي
الغاز الروسي

قال نائب رئيس وزراء مولدوفا، أندريه سبينو، إن مولدوفا قد حصلت على استقلالها عن إمدادات الغاز الروسية.

وكتب سبينو علي “تلجرام”، “لأول مرة في تاريخ بلدنا، لن نستهلك الغاز الذي توفره شركة جازبروم. منذ العام الماضي، وعدنا بإنشاء احتياطيات وإيجاد بدائل للتوقف اعتمادًا على مصدر واحد. لقد تمكنا من القيام بذلك”.

وأضاف أن شركة "إنرجوكوم" ستبيع في ديسمبر المقبل إلى "مولدوفاغاز" ​​نحو مائة مليون متر مكعب من الغاز بمتوسط ​​سعر 1108.61 دولار أمريكي لكل ألف متر مكعب.

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واعتادت الجمهورية السوفيتية السابقة التي يقطنها 2.5 مليون نسمة، والتي تواجه تفاقم التضخم وسط حرب روسيا على جارتها أوكرانيا، الاعتماد بشكل كبير على الغاز الروسي.

لكن اندريه سبينو نائب رئيس الوزراء قال إن شركة الغاز الحكومية مولدوفاغاز ستشتري 100 مليون متر مكعب من الغاز من الموردة المحلية إنرجوكوم هذا الشهر.

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