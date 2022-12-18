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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعظيم الجهود والاستفادة.. هاني عبد الفتاح يوضح دور صناع الخير بالتحالف الوطني|فيديو

هاني عبد الفتاح ،
هاني عبد الفتاح ، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

قال هاني عبد الفتاح ، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ، تعقيبا على تدشين "  قطار الخير " في صعيد مصر ، إن العمل مع التحالف بدأ بالجمعيات الأهلية ، والتي وصل عددها حاليا داخل التحالف 24 جمعية ومؤسسة، مردفا: " نتشرف بوجودنا مع التحالف الوطني لأنه عظم ونظم الجهود للجمعيات الأهلية.. وهناك سيستم قوي جدا يمتلك بينات كاملة عن المواطنين الأكثر حاجة ".

 

وتابع هاني عبد الفتاح ، خلال لقائه لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية  "القناة الأولى المصرية " ، أن مبادرة " قطار الخير " بدأت في شهر ديسمبر الجاري ، وكانت انطلاقتها من محافظة قنا بمبادرة ستر وعافية " ، وبمشاركة 15 جمعية ومؤسسة.

 

وأضاف ، أن جمعية " صناع الخير " والتي ينتمي لها تختص بقوافل العيون ، ومبادرة " قدم صحيح " ، فضلا عن كشف وعلاج ، وإجراء عمليات جراحية ، وحملات التوعية من سرطان الثدي .

 

وأشار ، إلى أن التحالف بمثابة تعظيم للجهود ، وتوصيل الاستفادة للمواطنين في جميع محافظات مصر ، وتوسيع مبادرات التمكين الاقتصادي.


واسترسل : التمكين الاقتصادي مهم بالنسبة لنا للقضاء على ظاهرة الفقر ، واحداث تنمية اقتصادية للقرية .

 

قطار الخير هاني عبد الفتاح عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي برنامج صباح الخير يا مصر توك شو ومبادرة قدم صحيح

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