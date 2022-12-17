عضو التحالف الوطني: "قطار الخير" أسعد أهالي الصعيد

قال عصام عبد الرحمن عضو التحالف الوطني، إن التحالف يختتم عامه الأول على إطلاقه بـ"قطار الخير" الموجه إلى أهالي محافظات الصعيد، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أضاف "عبد الرحمن"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن التحالف يعمل على توحيد جهود منظمات المجتمع المدني، وتعظيم الاستفادة التي تصل إلى المواطنين.

وتابع، أن مبادرة "قطار الخير" أسعدت الكثير من أهالي الصعيد بما قدمته، ومن بينها إعادة إعمار عدد من البيوت التي كانت متهالكة، وفرش هذه البيوت، بالإضافة لخدمات التمكين الاقتصادي.