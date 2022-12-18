زراعة البرلمان تناقش توصياتها بشأن تغطية مصرف السيل بأسوان.. والمحافظ يرد

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب بشأن متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة للجنة الزراعة والري والامن الغذائي والثروة الحيوانية بشأن الزيارة الميدانية التي قامت بها إلى محافظة أسوان خلال دور الانعقاد السابق، وذلك بحضور محافظ أسوان اللواء أشرف عطية.



وحرص محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، علي توجيه الشكر للجنة برئاسة النائب هشام الحصرى علي جهودها في حل مشكلة مصرف السيل الذى كان يمثل بؤرة تلوث في أسوان، حيث بدأت التجهيزات حاليا لتغطيته، موجها الشكر للجنة علي دورها في القضاء على تلك المشكلة الكبيرة

وأشاد المحافظ، بموافقة وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، على تخصيص 365 مليون جنيه بدعم كبير من لجنة الزراعة بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصري لمشروع تغطية مصرف السيل بعد سنوات عديدة، والذي يستهدف إنهاء أكبر مشكلة بيئية تؤرق المقيمين بمناطق شرق المدينة ذات الكثافة السكانية العالية، مع خلق متنفس ترفيهي لهم باستغلال المساحات الناتجة من التغطية بطول 2530 مترا في نشر المسطحات الخضراء والحدائق والمتنزهات وساحات انتظار للسيارات، ومواقع ترفيهية.

وأعرب النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، عن سعادته لتحقيق حلم أهالي أسوان علي أيدى نواب لجنة الزراعة حاليا، موجها الشكر للمحافظ علي دوره وتعاونه مع اللجنة لحل المشكلة.

وأكد الحصرى، أن اللجنة دائما تسعى المشكلات التى تواجه المواطنين في قطاعى الزراعة والرى، مشيرا إلي أن مشكلة مصرف السيل كانت مشكلة بيئية تؤرق المقيمين بمناطق شرق مدينة أسوان، ذات الكثافة السكانية العالية.



ووجه النائب جابر أبو خليل نائب محافظة أسوان، التحية والشكر للجنة الزراعة علي دورها في مساندةزراعة البرلمان تناقش توصياتها بشأن تغطية مصرف السيل بأسوان.. والمحافظ: كان يمثل

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب بشأن متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة للجنة الزراعة والري والامن الغذائي والثروة الحيوانية بشأن الزيارة الميدانية التي قامت بها إلى محافظة أسوان خلال دور الانعقاد السابق، وذلك بحضور محافظ أسوان اللواء أشرف عطية.



وحرص محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، علي توجيه الشكر للجنة برئاسة النائب هشام الحصرى علي جهودها في حل مشكلة مصرف السيل الذى كان يمثل بؤرة تلوث في أسوان، حيث بدأت التجهيزات حاليا لتغطيته، موجها الشكر للجنة علي دورها في القضاء على تلك المشكلة الكبيرة

وأشاد المحافظ، بموافقة وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، على تخصيص 365 مليون جنيه بدعم كبير من لجنة الزراعة بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصري لمشروع تغطية مصرف السيل بعد سنوات عديدة، والذي يستهدف إنهاء أكبر مشكلة بيئية تؤرق المقيمين بمناطق شرق المدينة ذات الكثافة السكانية العالية، مع خلق متنفس ترفيهي لهم باستغلال المساحات الناتجة من التغطية بطول 2530 مترا في نشر المسطحات الخضراء والحدائق والمتنزهات وساحات انتظار للسيارات، ومواقع ترفيهية.

وأعرب النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، عن سعادته لتحقيق حلم أهالي أسوان علي أيدى نواب لجنة الزراعة حاليا، موجها الشكر للمحافظ علي دوره وتعاونه مع اللجنة لحل المشكلة.

وأكد الحصرى، أن اللجنة دائما تسعى المشكلات التى تواجه المواطنين في قطاعى الزراعة والرى، مشيرا إلي أن مشكلة مصرف السيل كانت مشكلة بيئية تؤرق المقيمين بمناطق شرق مدينة أسوان، ذات الكثافة السكانية العالية.



ووجه النائب جابر أبو خليل نائب محافظة أسوان، التحية والشكر للجنة الزراعة علي دورها في مساندة أهالي أسوان في مشكلة مصرف السيل للحفاظ عليهم من مخاطر التلوث.

ووجه النائب هشام الحصرى، الشكر أيضا للبنك الزراعى المصرى برئاسة المحاسب علاء فاروق لجهوده وتفاعله مع مشكلات اسوان خلال زيارة اللجنة لأسوان، حيث قام البنك خلال الزيارة بتجهيز مائة عروسة وغيرها من الفعاليات الهامة.

وقال الحصرى ان هناك تفاعل ايجابى من البنك، وهو ما اتفق معه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مشيرا إلي أن البنك حقق نجاحات غير عادية.



وأوضح سامى عبد الصادق نائب رئيس البنك الزراعى، أن أغلب مبادرات اابنك بدأت من أسوان، مشيرا إلي زيادة حجم التمويل الزراعى من البنك في أسوان وزيادة حجم الفئات التسليفية واستحداث قرض لشتلات القصب.



وكان وفد لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، في دور الانعقاد الماضي برئاسة النائب هشام الحصري، تفقد مصرف السيل، للوقوف على مطالبات الأهالي بتغطيته.

وطالب رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بإعداد دراسة بمراحل تغطية المصرف والتي تبلغ ثلاث مراحل للوقوف على آلية توفير الاعتمادات المالية، من خلال التنسيق بين وزارات التخطيط والتنمية المحلية، وقطاع الأعمال. أهالي أسوان في مشكلة مصرف السيل للحفاظ عليهم من مخاطر التلوث.



وكان وفد لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، في دور الانعقاد الماضي برئاسة النائب هشام الحصري، تفقد مصرف السيل، للوقوف على مطالبات الأهالي بتغطيته.

وطالب رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بإعداد دراسة بمراحل تغطية المصرف والتي تبلغ ثلاث مراحل للوقوف على آلية توفير الاعتمادات المالية، من خلال التنسيق بين وزارات التخطيط والتنمية المحلية، وقطاع الأعمال.

