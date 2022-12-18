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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الصحة البريطاني: الحكومة لن تزحزح رواتب الممرضات عن الزيادة المخططة

اوليفر دودن
اوليفر دودن

قال وزير الصحة البريطاني البارز أوليفر دودن، الأحد، إن الحكومة البريطانية 'حازمة' في أنها لن تتزحزح عن رواتب الممرضات ، قبل الإغلاق الثاني المخطط له على مستوى البلاد من قبل المهنة على عرض متوسط ​​للأجور يبلغ 4٪ بينما يبلغ معدل التضخم أكثر من 10٪.

ويخطط ما يقدر بعشرة آلاف ممرض في الخدمة الصحية الوطنية التي تمولها الدولة في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية للخروج مرة أخرى يوم الثلاثاء بعد تنظيم إضرابات يوم الخميس احتجاجًا من اجل زيادة الأجور عما تم عرضه عليهم.

وقال دودن: 'سنكون حازمين في الرد على هذا لأنه سيكون من غير المسؤول السماح لمرتبات القطاع العام والتضخم بالخروج عن نطاق السيطرة ، ونحن مدينون بواجب أوسع تجاه الجمهور للتأكد من أننا نبقي مواردنا المالية العامة تحت السيطرة'. بي بي سي الأحد مع لورا كوينزبرج.

دعا اتحاد الكلية الملكية للتمريض (RCN) ، الذي يقول إن أرباح أعضائها الحقيقية انخفضت بنسبة 6٪ في العقد الماضي ، إلى زيادة الأجور بنسبة 5٪ فوق معدل تضخم RPI ، والذي بلغ 14٪ في شهر نوفمبر.

وقال زعيمها بات كولين يوم الجمعة إنه ما لم يبدأ الوزراء 'اللعب بالمشاركة في مفاوضات ذات مغزى' بشأن الأجور ، فإن الممرضات سيواصلن اتخاذ الإجراءات.

وقالت 'لقد أتيحت للحكومات كل الفرص للعمل لكنها اختارت أن تدير ظهرها لنا'.

وقال دودن إن أجر الممرضات أوصت به هيئة مستقلة لمراجعة الأجور ، والتي قررت أن الممرضات سيحصلن على زيادة بحد أدنى 1400 جنيه إسترليني ، أي ما يعادل حوالي 4٪ في المتوسط.

وزير الصحة الحكومة البريطانية وزير الصحة البريطاني أيرلندا الشمالية

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