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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب مصر للشباب يحرز المركز السابع بكأس العالم لسلاح السيف بألمانيا

منتخب مصر يحرز المركز
منتخب مصر يحرز المركز السابع بكأس العالم لسلاح السيف للشباب

أحرز منتخب مصر لسلاح السيف شباب المركز السابع بكأس العالم تحت 20 سنة والمقامة حاليا في مدينة دورماجين الألمانية خلال الفترة من 16 حتى 18 ديسمبر الجاري.

وجاء المنتخب الوطني المصنف الثالث عالميًا في المركز السابع عقب الفوز على منتخب أذربيجان بنتيجة 28-45.

واستهل المنتخب المصري مشواره في البطولة بتحقيق الفوز على منتخب بريطانيا بنتيجة 45-38.

ثم خسر منتخبنا الوطني في دور ربع النهائي من منتخب اسبانيا بنتيجة 41-45، وفي مباريات تحديد المراكز من الخامس حتى الثامن خسر منتخبنا الوطني لقاءه الأول مع منتخب فرنسا بنتيجة 39-45.

ثم فاز منتخبنا الوطني على منتخب اذربيجان بنتيجة 45-28 وذلك في مباراة تحديد المركزين السابع والثامن.

وتضم قائمة المنتخب المصري كلًا من:" زياد نوفل، أحمد هشام، أدهم معتز"، تحت إشراف المدرب العام محمود جندية، وتترأس البعثة عضو مجلس الإدارة الاتحاد السلاح ميرفت حسنين وإسلام عماد الحكم.

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