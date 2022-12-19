منة متغيبة عن منزلها بصفط اللبن وأسرتها تطلب المساعدة

استغاث المواطن عبد الرحمن سيد ، المقيم في منطقة صفط اللبن فى مركز كرداسة التابعة إلى محافظة الجيزة ، في رسالة إلى خدمة القراء "بين الناس" التي يقدمها موقع "صدى البلد"، بسبب تغيب ابنته "منه " ولم تفلح محاولات أسرتها فى العثور عليها .

وقال عبد الرحمن في رسالته: “تغيبت منه عبد الرحمن سيد البالغة من العمر 7 سنوات، فخرجت من منزلها في منطقة صفط اللبن فى مركز كرداسة التابعة إلى محافظة الجيزة منذ أسبوع خرجت الساعه الخامسة مساء وذلك فى ظروف غامضة ولم تعد حتى الآن”.

وأضاف: “ساعدونا بالله عليكم واعتبروها بنتكم.. بحثنا عنها فى كل مكان ولم نصل إليها، أتمنى من أهل الخير يكون رجوعها لينا ولأهلها على اديكو.. أرجوكم انشروا صورتها حتى نتمكن من الوصول إليها، رأفة بحال والدتها المريضة التى كاد أن ينفطر قلبها على غيابها”.

وطالب كل من يتعرف على صورتها بالتواصل معهم على الأرقام الآتية:

01141834755



اقرأ أيضا

معاق ذهنيا متغيب عن منزله بمركز الحسينية بالشرقية.. وأسرته تناشد بالبحث عنه

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

319746282_463131115994384_7575638655140224174_n