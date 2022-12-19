عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

منة متغيبة عن منزلها بصفط اللبن وأسرتها تطلب المساعدة

صدى البلد

استغاث المواطن عبد الرحمن سيد ، المقيم في منطقة صفط اللبن فى مركز كرداسة التابعة إلى محافظة الجيزة ، في رسالة إلى خدمة القراء "بين الناس" التي يقدمها موقع "صدى البلد"، بسبب تغيب ابنته "منه " ولم تفلح محاولات أسرتها فى العثور عليها .

 

وقال عبد الرحمن في رسالته: “تغيبت  منه عبد الرحمن سيد  البالغة من العمر 7 سنوات، فخرجت من منزلها في  منطقة صفط اللبن فى مركز كرداسة التابعة إلى محافظة الجيزة منذ أسبوع خرجت الساعه الخامسة مساء  وذلك فى ظروف غامضة ولم تعد حتى الآن”.

 

وأضاف: “ساعدونا بالله عليكم واعتبروها بنتكم.. بحثنا عنها فى كل مكان ولم نصل إليها، أتمنى من أهل الخير يكون رجوعها لينا ولأهلها على اديكو.. أرجوكم انشروا صورتها حتى نتمكن من الوصول إليها، رأفة بحال والدتها المريضة التى كاد أن ينفطر قلبها على غيابها”.

 

وطالب كل من يتعرف على صورتها بالتواصل معهم على الأرقام الآتية:

01141834755
 

txt

مواطن من ذوي الهمم يناشد التضامن بتوفير فرصة عمل لإعانته على المعيشة

txt

انتشار الكلاب المسعورة يفزع سكان كمبوند سيتى تاورز بالشارع الخمسين

txt

مقلب قمامة بشارع كوبري العصارة في أسيوط يعرض صحتنا للأمراض

اقرأ أيضا

معاق ذهنيا متغيب عن منزله بمركز الحسينية بالشرقية.. وأسرته تناشد بالبحث عنه

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

319746282_463131115994384_7575638655140224174_n
319746282_463131115994384_7575638655140224174_n
319887992_463131085994387_1028648383600692955_n
319887992_463131085994387_1028648383600692955_n
محافظة الجيزة منطقة صفط اللبن مركز كرداسة ظروف غامضة اهل الخير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور كبير وخطير في أمريكا.. توصية بإحالة ترامب للمحاكمة الجنائية.. تفاصيل

حركة أغضبت الملايين.. ماذا فعل حارس الأرجنتين في نهائي كأس العالم؟

صدمة للزملكاوية .. كهربا يعود للمشاركة مع الأهلي مجانًا | تفاصيل مهمة

بيتزا ليونيل ميسي على شواطئ الغردقة بعد فوز الأرجنتين بكأس العالم.. شاهد

كولر أطاح به .. رحيل خليفة أبو تريكة عن الأهلي في يناير

توقف عن تناوله فورا.. تحذير من تكوين مواد مسرطنة على لسان العصفور

سنصل لـ سعر عادل.. خبر سار من التموين عن الذهب مستقبلا..فيديو

للمقبلين على الزواج.. عيار ذهب جديد مناسب لدبلة الخطوبة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الاهلي مازال في المقدمة..تعرف على ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء مباريات اليوم

ماتت إحدى ضحاياه.. اتهام جديد..يواجه البلوجر هدير عاطف المتهمة بالنصب

إعادة نهائي كأس العالم واردة.. حكاية لقطة أثارت الإعلام الأوروبي وألهبت فرنسا

انتهاء اختبارات المرحلة الأولى من مسابقة الإمام الأكبر للقرآن الكريم

المجلس العالمى للاقتصاد الأخضر: مصر لديها مزايا تنافسية عالمية فى الطاقة

ضحية العنصرية!.. محطات في مسيرة بنزيما مع فرنسا بعد اعتزاله اللعب الدولي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الانفصال بأيام.. غادة عبد الرازق تثير الجدل بإطلالة جديدة

حسبنت عليها.. شاهد| 5 صور للبلوجر هدير عاطف بعد وفاة إحدى ضحاياها

5 صور لرانيا يوسف بعد تصريحاتها عن أزواجها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الأرز الأسمر؟

فيديو

حي الخونة يثير الجدل بعد فوز التانجو بكأس العالم 2022

سخرت من دموعه .. لعنة كريستيانو رونالدو تصيب طفلة مغربية وأمها تستغيث "فيديوجراف"

عندها 25 سنة.. عروس تودع الحياة قبل زفافها بأيام| شاهد

محصلش حاجة .. تفاصيل أقوال سعد الصغير بعد مطاردته لزوجته برلنتي عامر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

نهال علام

عام من الإنجازات

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

إلهام أبو الفتح

مصر تتألق في قمة واشنطن

أحمد نجم

أنت قدوة .. أم تحتاج

اﻟﻤﺰﻳﺪ