ميدو: تطبيقات القمار الإلكترونية إدمان يدمر الأطفال.. وخطر على حياتهم

أكد الكابتن أحمد حسام ميدو، نجم نادى الزمالك والمنتخب الوطني السابق، أن مواقع المقامرة وتطبيقات القمار الإلكترونية، تدمر حياة الأطفال وتعد إدمانا وخطرا على حياتهم، مشيرا إلى أن تقنين المراهنات في الدول العربية، صعب؛ بسبب النصب والسرقة.

وأضاف أحمد حسام ميدو، في تصريحات خاصة لبرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، اليوم الأحد، أن الموضوع ليس متوقفا على المرهنات فقط؛ بل تطرق إلى فتح مواقع لأطفال أعمارهم 11 و12 سنة، وتمثل خطرا على مستقبلهم.

وكان أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، قد فجّر مفاجأة، بأن نجله الذي لم يبلغ بعد سن الرشد، يمارس لعبة المراهنات.

وقال "ميدو" خلال تقديمه برنامج ريمونتادا على قناة المحور: "في موقع منتشر بين الأطفال والمراهقين الفترة دي، وبيستغلهم في لعب القمار، وفيه آلاف الشباب بقوا بيراهنوا بشكل شبه يومي على مباريات كأس العالم أو الدوري المصري".

وأكمل حديثه: "عرفت موضوع المراهنات بعد ما لقيت حد من ولادي من يومين معاه 2000 جنيه زيادة على فلوسه.. سألته جبتهم منين؟، قال لي براهن على المباريات عند كشك سجاير، أحد مواقع المراهنات متاح مجانا في مصر، وأولاد عندهم 12 سنة بيراهنوا".