ميدو يهاجم كلاتنبرج: مشوفتش نتيجة لعمله.. وهل حصل على مرتبه لتحليل مباريات المونديال؟

فتح الإعلامي أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق النار على مسئولي اتحاد الكرة المصري، بسبب الإنجليزي مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لا أرى نتيجة لعمل كلاتنبرج حتى الآن، وهناك علامات استفهام على السماح لكلاتنبرج للسفر من أجل تحليل مباريات كأس العالم شهر كامل، وهناك مباريات يتم خوضها في الدوري المصري"

وختم حديثه قائلا: "هل كلاتنبرج حصل على راتب الشهر الذي تواجد فيه بالدوحة لو ده حصل تبقى مصيبة دي فلوس دولة، وعايزين حد من اتحاد الكرة يوضح لنا النقطة دي".