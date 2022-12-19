احجز مكان أكلك بالبطاقة| صورة ثلاجة بمدينة جامعية تثير الجدل

مع بداية انتهاء موسم الثانوية العامة وإعلان نتائج الامتحانات، يبحث كل طالب عن الكلية التى يمكن الالتحاق بها من خلال مجموعة، فمن الممكن أن يلتحق الطالب بجامعة خارج المحافظة التى يسكن بها و ذلك بسبب الكلية التى تم ترشيحها له من خلال مكتب التنسيق.

فمع بداية كل عام دراسى جديد بالجامعات المصرية الحكومية أو الخاصة، يقوم الطلاب بالتقديم إلى المدن الجامعية الخاصة بالجامعة ، وذلك بسبب صعوبة الذهاب و العودة كل يوم إلى محافظاتهم البعيدة.

غرائب وطرائف داخل المدن الجامعية

تداول عدد من الطلاب صورة لثلاجة موجودة بإحدى المدن الجامعية ، و يظهر فيها أن كل طالب يحدد الأكل الخاص به داخل الثلاجة بكارنيه الكلية أو بطاقة الرقم القومى و ذلك لعدم الاختلاط الأكل بين الطلاب وبعضهم البعض .

الصورة المتداولة عبر الفيسبوك

تعليقات الطلاب على الصورة

انهالت على الصورة عدد كبير من طلاب الجامعات الذين يعيشون نفس الظروف قائلين “الدوالايب بتاعة الهدوم ملك للجميع”.

والآخر كتب “معنى الكلام ده إن الجبنة اللي في الطبق اللي في الرف اللي تحت دي شرك”.