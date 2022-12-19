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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس شركة مياه أسيوط يتفقد ورشة لف وصيانة المحركات والغواطس الكهربائية بأبوتيج

رئيس شركة مياه أسيوط
رئيس شركة مياه أسيوط يتفقد ورشة لف وصيانة المحركات و الغواطس

تفقد المهندس على الشرقاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، ورشة لف وصيانة المحركات و الغواطس الكهربائية بمحطة مياه أبو تيج المرشحة، التى تم إنشاءها لاستغلال وإعادة تأهيل المحركات والغواطس الكهربائية للتشغيل ورفع كفاءتها توفيراً للنفقات والوقت وتقليل الفاقد من كمية المياه المهدرة فى حالة وجود أعطال بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى قطاعي مياه الشرب والصرف الصحى.

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استمع "الشرقاوى"  لشرح تفصيلى من فريق الصيانة القائم على الورشة وأقسامها ومراحل إعادة تدوير وتأهيل المحركات والغواطس وصيانتها  منذ دخول المعدات التالفة والقديمة وحتى خروجها سليمة وصالحة للاستخدام.

وقال الشرقاوى إن ورشة لف وصيانة المحركات والغواطس الكهربائية بالشركة تقوم بأعمال لف وصيانة جميع انواع المحركات والغواطس الكهربائية بجميع قدراتها المختلفة، موضحا سيادته بأن هذه الورشة تقوم بهذه الأعمال لجميع محطات الشركة من محطات مياه الشرب والصرف الصحى، بالإضافة إلى عمل لف واصلاح الغواطس الكهربائية التي تخدم أعمال صيانة شبكات مياه الشرب والصرف الصحى.

وأشاد رئيس الشركة بما حققته الورشة من نجاح فهى تخدم شركات مياه الشرب والصرف الصحى التابعة للشركة القابضة عن طريق بروتوكول تعاون مع هذه الشركات فى أعمال لف وإصلاح المحركات والغواطس الكهربائية الخاصة بها، مضيفا أن الورشة قامت بأعمال لف وصيانة لشركات مياه شرب ( أسوان، سوهاج، المنيا).
وأكد "رئيس الشركة" على تعظيم الاستفادة من المخلفات ونواتج المخازن والخردة واعادة تصنيع القديم والتالف منها واستغلال الموارد فى إعادة تأهيل المحركات والغواطس الكهربائيه لتصبح جديدة صالحة للاستخدام من جديد ، وتنمية الموارد الذاتية وتوفير شراء معدات جديدة، لافتاً إنه تم إنشاء الورشة للاستفادة من كافة الإمكانيات المتاحة بالشركة، والعمل على استغلال الموارد والإمكانات المادية والبشرية المتاحة والاستفادة من خبراتهم وفكرهم المستنير في  إعادة تدوير واستغلال المحركات والغواطس الكهربائية، سواء كانت المستعملة أو المكهنة بالمخازن، مع مراعاة المواصفات والحالة الفنية لها بدقة قبل وبعد عمليات رفع الكفاءة للتأكد من صيانتها.

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