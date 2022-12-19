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منوعات

حوار..مصري اقتنص اللقب| أفضل مصور هاو في العالم: السينما العالمية خطوتي القادمة

المصور يوسف ناصر
المصور يوسف ناصر وصورة من تصويره - بإذن منه

للمرة الأولى، حصد شاب مصري لقب مصور العام عن فئة الشباب الهواة في مسابقة بريطانية شهيرة لعام 2022، إذ فازت الصور الخمسة التي شارك بها المصور الشاب يوسف ناصر في جولات المسابقة.

مصري يحصد لقب أفضل مصور في العالم

فاز يوسف ناصر في مسابقة “فوتو وورلد” العالمية وحصل على لقب أفضل مصور هاوي شاب “Young Amateur Photographer of the Year”، بعد ان شارك و فاز فى عدد مسابقات مختلفة الى تنظمها الجائزة عن ثيمات مختلفة مثل البورترية و تصوير السفر و تصوير الشارع و تصوير الأبيض و الأسود.

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في أول حوار له، يروي “يوسف ناصر” لـ “صدى البلد” كواليس احترافه التصوير، ورحلته مع توثيق مشاهد من مصر على طريقته الخاصة، ليخلق من كل صورة قصة دون كلمات.

شارك يوسف في المسابقة التي يتم تنظيمها من قبل مجلة Amateur Photographer و هى اقدم مجلة اسبوعية فى المملكة المتحدة الى بدأت فى اكتوبر 1884، والمسابقة مخصصة فقط للمصورين الهواة الغير محترفين.

أول عربي يلقب بأفضل مصور في العالم

فاز يوسف صاحب الـ 19 عاما، بمسابقة الشباب من سن 13-21 سنة بينما يوجد مسابقة اخرى للمصورين فوق سن 21 سنة، ليصبح أول مصور مصرى و عربى وأفريقى يفوز بهذة الجائزة التى تنظم للمصورين الشباب تحت 21 سنة، لتون أول خطوة في تحقيق حلمه بان يصبح مدير تصوير ذو بصمة في السينما المصرية والعالمية.

حصد المصور الشاب اللقب بعد منافسة قوية و فوز فى عدة مسابقات بثيمات مختلفة مثل تصوير الشارع و السفر والبورترية.

ويقول لـ “صدى البلد”: “المسابقة عبارة عن 10 جولات، كل شهر جولة تبدأ من شهر فبراير وتنتهي في شهر ديسمبر”.

وتابع الطالب في المستوى الأول بقسم التصوير بالمعهد العالى للسينما، حديثه عن المراكز التي حصدها في الجولات، وهي مركز ثانى فى Action، ومركز ثالث فى People، مركز ثالث فى Travel، مركز رابع فى Street، ومركز سادس فى Low Light.

موهبة تستحق الدعم

موهبته الملحوظة أبهرت النقاد، وقال عنه نايجل أثرتون: "يوسف موهوب جدًا بالنسبة لسنه ، ويمكن أن يكون أمامه مستقبل مشرق".

هذه ليست المسابقة الأولى التي يحصد فيها يوسف مركزا، إذ حصل على جوائز من الجمعية الأمريكية للتصوير، وكأس التصوير الألماني، وجائزة فوجي فيلم مصر 2022، ونادي عدسة للتصوير الفوتوغرافي، ومسابقة الساقية للتصوير الفوتوغرافي.

كما عرض أعماله في معرض صور الصحافة المصرية، ومعرض أول مرة بمكتبة الإسكندرية، وصالون الشباب 2021 و 2022.

مشاهد من مصر

يكشف كواليس الصور التي التقطها وفازت في المسابقة، ومن بينها صورة شارك بها في منافسة “الرحلات” قام بالتقاطها في شهر رمضان، في شارع باب الوزير بالدرب الأحمر.

وصورتين التقطهما في منطقة القناطر الخيرية، حيث يتخذ الأطفال المياه بديلا لعطلات الصيف، ويجدون فيها وسيلة للهروب من درجات الحرارة المرتفعة، على حد وصفه.

وعن بورتريه الشارع الذي وثقه لطفلة صغيرة، كان خلال زيارته إلى كفر الشيخ في برج البرلس، وظهرت مستندة إلى باب قديم.

يوسف ناصر أفضل مصور في العالم مسابقة شاب مصري

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