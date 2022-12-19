حجز سائق التريلا المتهم بدهس 3 سيارات وإصابة مواطن في الزيتون

قررت النيابة العامة حجز سائق التريلا علي ذمه التحقيق لاتهامه بتحطيم ٣ سيارات وإصابة شخص بعد أن اختلت عجلة القيادة في يده وفقد السيطرة علي التريلا وجارٍ إجراء تحليل مخدرات له لبيان قيادته تحت تأثير المخدر من عدمه.

وكانت العناية الالهية قد أنقذت عدد من قائدي السيارات ومستقلي الطريق بمنطقة الزيتون من كارثة بعد ان اختلت عجلة القيادة في يد سائق تريلا ودهس ٣ سيارات ملاكي بحلمية الزيتون .

تلقت شرطة النجدة بلاغاً بوقوع تصادم مروع بمنطقة الحلمية بعد دهس تريلا لعدد من السيارات ووجود مصاب بدائرة قسم شرطة الزيتون .

انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف لموقع الحادث وتم نقل مصاب الي المستشفي .

تم رفع حطام الحادث من نهر الطريق ، وتمكن رجال الشرطة من ضبط سائق التريلا واقتياده لقسم الشرطة لاجراء تحليل مخدرات له وجار العمل علي تفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الحادث.