السكة الحديد : بدء تشغيل الخدمة الجديدة بعربات ثالثة مكيفة الوجه البحري

أعلنت هيئة السكك الحديدية عن القطارات التي تم تشغيلها ضمن الخدمة الجديدة بعربات ثالثة مكيفة لخدمة ركاب محافظات الوجه البحرى والتي بدأت من يوم السبت الموافق 17 / 12 / 2022.

وقالت الهيئة في بيانها أن القطارات المضاف الجديدة هي كالتالى:



تم تشغيل قطار 3009 ثالثة مكيفة القاهرة / الاسكندرية حيث يقوم من القاهرة الساعة 18.00 ويصل الاسكندرية الساعة 20.55 وبتركيب [ 8 عربات ثالثة مكيفة + عربة بوفيه ]

تم من يوم الأحد الموافق 18 / 12 / 2022 تشغيل قطار 3008 ثالثة مكيفة الاسكندرية / القاهرة حيث يقوم من الاسكندرية الساعة 05.35 ويصل القاهرة الساعة 08.30 وبالتركيب [ 8 عربات ثالثة مكيفة + عربة بوفيه ].