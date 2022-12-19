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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السكة الحديد : بدء تشغيل الخدمة الجديدة بعربات ثالثة مكيفة الوجه البحري

قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد

أعلنت هيئة السكك الحديدية عن القطارات التي تم تشغيلها ضمن الخدمة الجديدة بعربات ثالثة مكيفة لخدمة ركاب محافظات الوجه البحرى  والتي بدأت من يوم السبت الموافق 17 / 12 / 2022.

وقالت الهيئة في  بيانها أن القطارات المضاف  الجديدة هي كالتالى:


تم تشغيل قطار 3009 ثالثة مكيفة القاهرة / الاسكندرية حيث يقوم من القاهرة الساعة 18.00 ويصل الاسكندرية الساعة 20.55 وبتركيب [ 8 عربات ثالثة مكيفة + عربة بوفيه ]  

تم من يوم الأحد الموافق 18 / 12 / 2022  تشغيل قطار 3008 ثالثة مكيفة الاسكندرية / القاهرة حيث يقوم من الاسكندرية الساعة 05.35 ويصل القاهرة الساعة 08.30  وبالتركيب [ 8 عربات ثالثة مكيفة + عربة بوفيه ].

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