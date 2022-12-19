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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة حلوان يترأس اجتماع مجلس كلية الهندسة بالمطرية لمناقشة خطة التطوير

كلية الهندسة بالمطرية
كلية الهندسة بالمطرية

ترأس الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان اجتماع مجلس كلية الهندسة بالمطرية وذلك لمناقشة خطة تطوير الكلية من خلال مركز الاستشارات بالجامعة ورفع كفاءة البحث العلمي والتطبيقي والمقرات والقاعات والمدرجات والفصول الدراسية بالكلية ، وكذلك تعظيم الاستفادة من مركز الاستشارات الهندسية حيث ساهم بحل العديد من المشكلات العاجلة والطارئة داخل الحرم الجامعي وخارجه.

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ورافق الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان هشام رفعت  أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة مها عبد الرحيم أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وفريدة هاشم أمين الجامعة المساعد لشئون الدراسات العليا والبحوث، وفريق من مركز الاستشارات بالجامعة برئاسة الدكتور ياسر لطفى مستشار رئيس الجامعة للإدارة الهندسية.

وكان فى استقبال كلا من الدكتور محمد حسنين محمد ربيع عميد الكلية، الدكتور محمد باسل عمارة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور محمد علاء مندور  وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور عمرو أحمد عبد الهادى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب و رؤساء الأقسام ، و العمداء السابقين ، وكذلك نخبة من أعضاء هيئة التدريس.

وفي خلال الجلسة أوضح الدكتور السيد قنديل  رئيس الجامعة  أن هذه الزيارة تأتي من منطلق الحرص على حضور مجالس الكليات المختلفة بالجامعة للوقوف على الوضع الحالي لتلك الكليات بكل قطاعاتها وإزالة أي معوقات من شأنها عرقلة سير العمل والاستماع لمختلف الآراء والمقترحات المطروحة للارتقاء بالمستوى التعليمي والبحثي والإداري بالكليات.

وفي كلمة الدكتور محمد حسنين محمد ربيع  عميد الكلية خلال الجلسة رحب الدكتور السيد قنديل ، وأثنى على جهود الكبيرة و المضنية في العمل على تطوير الجامعة بقطاعاتها المختلفة داخل وخارج الحرم الجامعي.

هذا وقد قام الدكتور ياسر لطفي من مركز الاستشارات بالجامعة ، الدكتورة زينب الرزاز  رئيس قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة بالمطرية بعرض فيلم توضيحي عن مشروع تطوير مباني كلية الهندسة بالمطرية في جميع قطاعاتها حيث أكد سيادته أن الجامعة تعمل على تطوير كافة المباني والمنشآت داخل وخارج الحرم الجامعى لتوفير البيئة التعليمية الملائمة للطلاب.

ثم استأنف المجلس موضوعاته وناقش عددا من المواضيع المتعلقة بقطاعات التعليم والطلاب، والدراسات العليا والبحوث، وشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والشئون التنظيمية لأعضاء هيئة التدريس،حيث تم الطرح من قِبل الدكتور محمد ربيع عميد الكلية وتم الاتفاق على اتخاذ التوصيات اللازمة بكل موضوع من الموضوعات التي تم طرحها.

وفي سياق متصل تفقد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ورش السيارات وورش الكهرباء والنجارة، معمل الوقود الحيوى بكلية الهندسة بالمطرية "مركز التميز لتكنولوجيا إنتاج واختبار الوقود الحيوي" ويستخدم لإنتاج وقود حيوي بديل عن الوقود الاحفوري، إنتاج فحم من الخشب باستخدام مكمورة الفحم، وقام بالحديث مع الفريق البحثي لمعمل الوقود الحيوى حول الأبحاث المنشورة من عام ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٣، الجوائز التي حصدها الفريق البحثي.

كلية الهندسة بالمطرية
كلية الهندسة بالمطرية
كلية الهندسة بالمطرية
كلية الهندسة بالمطرية
كلية الهندسة بالمطرية
كلية الهندسة بالمطرية
كلية الهندسة بالمطرية
كلية الهندسة بالمطرية
كلية الهندسة بالمطرية
كلية الهندسة بالمطرية
كلية الهندسة بالمطرية
كلية الهندسة بالمطرية
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