بقوة 1000 حصان..تعديلات جديدة من هينسي لـ كورفيت C7 ZR1 |صور

تعتبر السيارة كورفيت C7 ZR1 واحدة من اقوى طرازات شركة شيفروليه عملاقة تصنيع السيارات، حيث تتميز تلك النسخة بقدراتها الفنية عالية الاداء، والتي تمنحها افضلية التسارع والانطلاق، إلى جانب التصميم الهيكلي الخاطف للانظار صاحب الطابع الرياضي.

تعديلات جديدة من هينسي لـ كورفيت C7 ZR1

واستطاعت شركة هينسي المتخصصة في مجال تصنيع السيارات، أن تخطف الانظار مجددًا، بعد ان اضافت بعض الترقيات للنسخة كورفيت C7 ZR1 لتظهر في مقطع فيديو جديد عبر قناتها بموقع YOUTUBE، وهي تستعرق قدرات الانطلاق واختبارات الاداء.

كورفيت C7 ZR1

وتمكنت هينسي من اعطاء السيارة كورفيت C7 ZR1 قوة قدرها 1000 حصانا عند 6.400 دورة في الدقيقة، و 1.309 نيوتن/متر من عزم الدوران عند 4.400 دورة في الدقيقة، مع اضافة صمامات عادم و صمامات سحب بالاضافة إلى رافعات وقضبان دفع محسنة، و أنابيب وسطية من الفولاذ المقاوم للصدأ.

كورفيت C7 ZR1

على الرغم ان بعض الشائعات تشير إلى قدوم النسخة القياسية من السيارة كورفيت ZR1، بمحرك تيربو مزدوج سعة 5500 سي سي، ثماني الاسطوانات طراز V، يتمكن من ضخ 850 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 1.118 نيوتن/متر.

كورفيت C7 ZR1

وتتمتع السيارة كورفيت C7 ZR1 المعدلة بطلاء خارجي يحمل اللون البرتقالي الناصع، مع 4 جنوط رياضية باللون الاسود ذات تصميم النجمة مزدوجة الاضلاع، بالاضافة إلى وجود رؤوس طويلة من الفولاذ مقاوم للصدأ، مع محولات تساعد على التدفق، والعديد من اللمسات التي تمنح السيارة افضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.