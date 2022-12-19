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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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المجلس العالمى للاقتصاد الأخضر: مصر لديها مزايا تنافسية عالمية فى الطاقة

صدى البلد

قال الدكتور محمد كفافى رئيس المجلس العالمى للاقتصاد الأخضر، إن الدول ستعتمد على الطاقات البديلة، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبى وقع فى مشكلة كبيرة تتمثل فى الطاقة، مؤكدا أن مصر لديها مزايا تنافسية عالمية فى الطاقة منها طاقة الرياح، ومصبات مياه، وتوليد الطاقة من المخلفات.


وأضاف محمد كفافى، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن  العالم أدرك الكوارث البيئية والأزمات الاقتصادية التى ستسببها الكوارث البيئية وأصبح التحول للاقتصاد الأخضر لم يعد رفاهية، موضحا أن القيادات السياسية والحكومية فى معظم بلدان العالم بدأت تتيقن أنه أصبح من أجل البقاء وليس من أجل الرخاء فقط.

تابع كفافى: الدولة المصرية تعتبر الأولى عربيا فى التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، مشيرا إلى أن التحول أصبح من أجل تعظيم الكفاءة الاقتصادية بتقديم استهلاك الموارد، وتعظيم الدخل القومى، والناتج المحلى، وذلك من خلال التحول الأخضر فى الصناعة والزراعة والخدمات.

طاقة الرياح الدولة المصرية الناتج المحلي الاتحاد الأوروبي توليد الطاقة الدخل القومي

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