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نهاد أبو القمصان: يجب تدريس القانون في كلية الطب لمعرفة حقوق المريض والطبيب

نهاد أبو القمصان،
نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة

أكدت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، أن الكليات العملية في مصر ومنها كلية الطب تركز على الجزء الفني فقط ، ولكن الجزء الذي له علاقة بحماية الطبيب والمريض لا يحدث به أي اهتمام، قائلة: "دراسة القانون في الكليات العملية منها الطب حاجة مهمة ودراسة السلوكيات وعلم النفس والاخلاقيات".

وأوضحت نهاد أبو القمصان، في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أننا نحتاج كود أخلاقي ينظم العلاقة بين الطبيب والمريض خاصة وأن أعضاء الفريق الطبي يفتقدون لدراسة العلوم الإنسانية، مشيرة إلى أن فكرة الشراكة بين الطبيب والمريض في اتخاذ القرار عن الحالة الصحية غير موجودة في مصر.

 

سرية بيانات المريض

وأشارت نهاد أبو القمصان، إلى أنه يجب إصدار قرار بعدم ترخيص العيادات للأطباء دون وجود ضمانات تضمن سرية بيانات المريض، متابعة: "نقابة الأطباء ليست فعالة في تأهيل أو عقاب أعضاءها وبنشوف حالات عنف في مختلف المستويات ومحتاجين نحط قواعد عملية تخلي الناس تفهم".

خيري رمضان حقوق المرأة مصر حديث القاهرة المراة

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