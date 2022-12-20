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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كالديرون: لم أتوقع تتويج الأرجنتين بكأس العالم.. والسعودية السبب.. فيديو

الارجنتين والسعودية
الارجنتين والسعودية

أعرب الأرجنتيني جابرييل كالديرون، المدير الفني السابق لمنتخب السعودية، عن سععادته لتتويج منتخب بلاده بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه.

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وقال الأرجنتيني جابرييل كالديرون، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" كنت سعيدا بالمونديال واحتفلت مع أسرتي فقط ، الأرجنتين ظهرت بشكل جيد أمام فرنسا، و قدمت نهائيا قويا وعقلية اللاعبين كانت رائعة".
 
وتابع :" صراحةً، لم أكن أرشح الأرجنتين لحصد لقب المونديال، كنت أتوقع فرنسا أو البرازيل، لكني لم أفكر مطلقا في منتخب التانجو، ولكنه خالف كل التوقعات في النهاية وتوج باللقب".

وزاد :" المنتخب الأرجنتيني دائما يمتلك لاعبين كبار لكن كان ينقصهم مدرب كبير ، وهذا حدث مع المدير الفني الحالي سكالوني لانه استطاع توظيف كل لاعب بشكل جيد وحقق لقب كأي العالم، منتخب فرنسا لم يظهر بشكل جيد لأن الأرجنتين ظهرت بشكل أفضل تكتيكياً وعلى المستوى الفني"

وأضاف :"  عقلية العرب قوية في كرة القدم وحذرت السعودية من مواجهة الأرجنتين، السعودية فريق جيد وخروجها مبكرا لتقارب المستويات بين المنتخبات، حقيقة أحب العقلية العربية في التنافسات ".


وأكمل:" أحب أن أشكر السعودية، بسبب المباراة الأولى وانتصارها على التانجو، لأن هذه الهزيمة أنقذت منتخب الأرجنتين، كانت دافع قوي لتحقيق اللقب في نهاية المشوار".

وواصل :" كنت أتمنى تواجد مارادونا بيننا، كان سيفرح كثيرا بهذا اللقب، مارادونا سخر حياته كلها لصالح الأرجنتين وشعبها".

واختتم قائلا :" الزمالك لم يتقدم لي بعرض رسمي من أجل تدريبه خلال الفترة الماضية".
 

جابرييل كالديرون منتخب السعودية كأس العالم الأرجنتين فرنسا

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