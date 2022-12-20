الأوقاف تعلن «الحسين» مسجدًا مثاليًّا لعام 2022

قررت وزارة الأوقاف اختيار مسجد الإمام الحسين- رضي الله عنه- بالقاهرة، المسجد المثالي لعام 2022، تطويرًا وأنشطة.

وفي هذا السياق، توجه وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة وجميع قيادات الأوقاف والعاملين بها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه بتطوير مساجد مصر بصفة عامة ومساجد آل البيت بصفة خاصة، وما وجه به الرئيس من سرعة إنجاز أعمال التطوير بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) ليكون منارة روحية وعلمية ودعوية وثقافية.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الأوقاف؛ فإنه بناء على توجيهات الرئيس السيسي، أولت وزارة الأوقاف مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) منذ افتتاحه عناية فائقة بالبرامج الدعوية والمقارئ القرآنية التي تقام داخل المسجد، وفي مقدمتها: مقرأة كبار القراء برواية "حفص"، ومقرأة كبار القراء برواية "ورش"، ومقرأة كبار القراء "المجودة"، ومقرأة الأئمة القراء، ومجلس الحديث، ومجلس الفقه، والأمسيات الدينية والابتهالية، والأسابيع الدعوية، والدروس المنهجية والدعوية، ومجالس الإقراء، ومجالس الإفتاء، ودروس الواعظات.

وأفادت الوزارة بأنه سيتم لاحقا نشر أسماء المساجد الأكثر تميزا خلال عام 2022 على مستوى الجمهورية.