تقدم الشيف رانيا المصري طريقة عمل البسبوسة بالزبدة بمذاق لا يقاوم بأبسط الخطوات.

مقادير لعمل البسبوسة بالزبدة





١/٢ كيلو دقيق سميد.

كوب حليب او كوب زبادي.

٣/٤ كوب سكر.

٣/٤ كوب زبدة ذائب.

١/٤ كوب جوز هند مبشور.

١/٤ كوب لوز مقشر ( للتزيين ).

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ملعقة كبيرة عسل ابيض او شربات تقيل.

رشة ملح.

طريقة عمل البسبوسة بالزبدة

يوضع السميد والسكر وجوز الهند والبيكنج باودر والملح في وعاء عميق آخر ويقلب جيدا.

تضاف الزبدة والحليب والفانيليا، بالتدريج، ثم يقلب الخليط جيدا حتى تمتزج المكونات.

تدهن صينية بالقليل من الزبد.

يسكب العجين في الصينية بالتساوي.

يقطع العجين إلى مربعات، وعلى كل مربع توضع قطعة من اللوز، أو البندق.

تدخل صينية البسبوسة في الفرن لمدة 20 إلى 25 دقيقة حتى تُصبح ذهبية اللون.

يوزع الشربات على البسبوسة فورا وهي ساخنه

طريقة عمل شربات البسبوسة

الشربات الخفيف وليس الثقيل هو المثالي لعمل شربات البسبوسة في البيت .



المقادير لعمل شربات البسبوسة



٢ كوب سكر

كوب ونصف ماء

عصير ليمون

فانيليا

معلقة زبده

تضاف الفانيليا على الشربات فور غليانه على النار، وكذلك تضاف عصرة ليمون وبعد ٥ دقائق من غليانه تضاف الزبدة والفانيليا ويترك يبرد تماما.

يضاف الشربات الساخن على البسبوسه الساخنه و تقدم بعد أن تبرد.