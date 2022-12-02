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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الدكتور جبلها بسبوسة وكنافة.. منشور لطالبة جامعية يثير الجدل على السوشيال ميديا

صدى البلد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منشورا لأحدي الطالبات الجامعيات تحكى عن ذكرياتها أيام الإمتحانات والمواقف الصعبة التي مرت بها والتي كان بها بعد لحظات لطيفة وجميلة، والتي يحرص الطلاب علي إسترجاعها من الحين للأخر.

الدكتور جبلها بسبوسة وكنافة علشان تعرف تذاكر

وجاء المنشور المتدوال علي صفحات التواصل الإجتماعي كالتالي: “كنت بعيط ومش عارفه أذاكر المادة بتاعت بكرة فالدكتور جالي وذاكرتها معاه وجبلي معاه - حلويات (حلويات شرقية بسبوسة وكنافة) - علشان مزعلش وقد ايه انا بحبه بجد ربنا يخليك ليا يا دكتور”.

الدكتور جبلها بسبوسة وكنافة علشان تعرف تذاكر....منشور يثير الجدل على السوشيال ميديا

وجاءت تعليقات رواد مواقع التواصل الإجتماعي على المنشور كالتالي؛ فكتبت مريم أحمد: “ابعتولى دكتور بسرعه مفيش وقت للتفسير”، بينما قالت: "ولاء حافظ يا رب كل الدكاترة تكون كده".

وفي سياق اخر يستكمل الطلاب المرشحين للانتخابات الطلابية بالجامعات المصرية الدعاية الانتخابية في بداية الأسبوع الأول من شهر ديسمبر وتستمر حتى يوم إجراء الانتخابات 4 ديسمبر، و ذلك بعد أن اعتمد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى الجدول الزمنى لإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسى ٢٠٢٢/٢٠٢٣.

ويأتي الجدول الزمنى المعتمد من وزير التعليم العالى لانتخابات الاتحادات الطلابية كالتالي:

-  فتح الترشح وسحب وتقديم الاستمارات ٢٤ نوفمبر

- إعلان الكشوف المبدئية يوم ٢٧ نوفمبر

- تلقى طلبات الطعون يوم ٢٨ نوفمبر

- فحص الطعون يوم ٢٩ نوفمبر.

-  إعلان الكشوف النهائية يوم ٣٠ نوفمبر.

- تبدأ الدعاية الانتخابية فى اليوم الأول من شهر ديسمبر القادم.

- إجراء انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم ٤ ديسمبر .

- تجرى انتخابات الإعادة يوم ٥ ديسمبر.

- تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم ٦ ديسمبر.

- تجرى انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم ٧ ديسمبر.

- تنتهى انتخابات الاتحادات الطلابية بإجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم.

-  يجرى انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة ٨ ديسمبر المقبل.

مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا بسبوسة وكنافة الدكتور جبلها بسبوسة وكنافة علشان تعرف تذاكر Jobs Education

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