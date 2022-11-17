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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل البسبوسة.. بالمقادير الصحيحة

صدى البلد

طريقة عمل البسبوسة من أكثر الوصفات التي تحتاج إلي بعض المقادير المهمة التي تجعل البسبوسة احترافية وإليكم الطريقة.

 

المكونات:

_ 3 أكواب من السميد الناعم
_2/3 كوب + ملعقة من السمنه الذائبة
_1/3 كوب من جوز هند ناعم
_2/3 كوب من الحليب كامل الدسم
_1/3 كوب من الشربات الثقيل او العسل الأبيض او عسل     الجلوكوز
_1 و 1/4 كوب سكر ناعم
_بندق او اي نوع مكسرات للتزيين (اختياري)

مقادير شربات البسبوسة: 
_1 و 1/2 كوب من الماء
_1 و 1/4 كوب من السكر
_شريحة من الليمون

طريقة عمل البسبوسة بالسميد: 
لعمل شربات البسبوسة: 
_ضعي السكر و الماء و الليمون في قدر على النار و استمري في تقليبهم حتى يغلي لمدة 10 ثواني ثم ارفعيه من على النار
ملحوظة : قوام الشربات خفيف و يكون بارد قبل وضعه على البسبوسه

تحضير البسبوسة:

_ضعي السميد و السمنة في وعاء عميق و قلبيهم تقليبة خفيفة. 
_ضيفي جوز الهند الى الخليط و حركيهم تحريكة بسيطة
ضعي الحليب مع السكر و عسل الجلوكوز في اناء على النار و قلبيهم جيدا حتى يصبح الخليط دافئ قليلا و تصبح المكونات متجانسة تماما. 
_صبي خليط الحليب على السميد و قلبيهم تقليبة بسيطة حتى تندمج المقادير. 
_ادهني صينية فرن بالسمنة جيدا من كل الجوانب ثم ضعي خليط البسبوسة و ساوي السطح , احرصي على ان يكون سمك البسبوسة حوالي نصف سنتيمتر. 
_هزي الصينية جيدا حتى يتساوى السطح و يخرج الهواء الزائد ثم ضعيها في الثلاجة لمدة ربع ساعة حتى تتماسك ثم ضعي البندق على الوجه. 
_سخني الفرن على درجة حرارة 200 مئوية. 
_ضعي صينية البسبوسة على الرف الأوسط حتى تصبح الجوانب ذهبية اللون ثم اطفئي النار من الأسفل و شغلي الشواية حتى يصبح الوجه ذهبي. 
_اخرجي صينية البسبوسه من الفرن و صبي عليها الشربات البارد و اتركيها حتى تتشرب. 
_بعد ان تتشرب كل كمية السائل , ادهنيها بقليل من السمنة باستخدام فرشاه ثم اتركيها نصف ساعة حتى تبرد

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