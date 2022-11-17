طريقة عمل البسبوسة.. بالمقادير الصحيحة

طريقة عمل البسبوسة من أكثر الوصفات التي تحتاج إلي بعض المقادير المهمة التي تجعل البسبوسة احترافية وإليكم الطريقة.
المكونات:
_ 3 أكواب من السميد الناعم
_2/3 كوب + ملعقة من السمنه الذائبة
_1/3 كوب من جوز هند ناعم
_2/3 كوب من الحليب كامل الدسم
_1/3 كوب من الشربات الثقيل او العسل الأبيض او عسل الجلوكوز
_1 و 1/4 كوب سكر ناعم
_بندق او اي نوع مكسرات للتزيين (اختياري)
مقادير شربات البسبوسة:
_1 و 1/2 كوب من الماء
_1 و 1/4 كوب من السكر
_شريحة من الليمون
طريقة عمل البسبوسة بالسميد:
لعمل شربات البسبوسة:
_ضعي السكر و الماء و الليمون في قدر على النار و استمري في تقليبهم حتى يغلي لمدة 10 ثواني ثم ارفعيه من على النار
ملحوظة : قوام الشربات خفيف و يكون بارد قبل وضعه على البسبوسه
تحضير البسبوسة:
_ضعي السميد و السمنة في وعاء عميق و قلبيهم تقليبة خفيفة.
_ضيفي جوز الهند الى الخليط و حركيهم تحريكة بسيطة
ضعي الحليب مع السكر و عسل الجلوكوز في اناء على النار و قلبيهم جيدا حتى يصبح الخليط دافئ قليلا و تصبح المكونات متجانسة تماما.
_صبي خليط الحليب على السميد و قلبيهم تقليبة بسيطة حتى تندمج المقادير.
_ادهني صينية فرن بالسمنة جيدا من كل الجوانب ثم ضعي خليط البسبوسة و ساوي السطح , احرصي على ان يكون سمك البسبوسة حوالي نصف سنتيمتر.
_هزي الصينية جيدا حتى يتساوى السطح و يخرج الهواء الزائد ثم ضعيها في الثلاجة لمدة ربع ساعة حتى تتماسك ثم ضعي البندق على الوجه.
_سخني الفرن على درجة حرارة 200 مئوية.
_ضعي صينية البسبوسة على الرف الأوسط حتى تصبح الجوانب ذهبية اللون ثم اطفئي النار من الأسفل و شغلي الشواية حتى يصبح الوجه ذهبي.
_اخرجي صينية البسبوسه من الفرن و صبي عليها الشربات البارد و اتركيها حتى تتشرب.
_بعد ان تتشرب كل كمية السائل , ادهنيها بقليل من السمنة باستخدام فرشاه ثم اتركيها نصف ساعة حتى تبرد