طريقة عمل البسبوسة.. بالمقادير الصحيحة

طريقة عمل البسبوسة من أكثر الوصفات التي تحتاج إلي بعض المقادير المهمة التي تجعل البسبوسة احترافية وإليكم الطريقة.

المكونات:

_ 3 أكواب من السميد الناعم

_2/3 كوب + ملعقة من السمنه الذائبة

_1/3 كوب من جوز هند ناعم

_2/3 كوب من الحليب كامل الدسم

_1/3 كوب من الشربات الثقيل او العسل الأبيض او عسل الجلوكوز

_1 و 1/4 كوب سكر ناعم

_بندق او اي نوع مكسرات للتزيين (اختياري)

مقادير شربات البسبوسة:

_1 و 1/2 كوب من الماء

_1 و 1/4 كوب من السكر

_شريحة من الليمون

طريقة عمل البسبوسة بالسميد:

لعمل شربات البسبوسة:

_ضعي السكر و الماء و الليمون في قدر على النار و استمري في تقليبهم حتى يغلي لمدة 10 ثواني ثم ارفعيه من على النار

ملحوظة : قوام الشربات خفيف و يكون بارد قبل وضعه على البسبوسه

تحضير البسبوسة:

_ضعي السميد و السمنة في وعاء عميق و قلبيهم تقليبة خفيفة.

_ضيفي جوز الهند الى الخليط و حركيهم تحريكة بسيطة

ضعي الحليب مع السكر و عسل الجلوكوز في اناء على النار و قلبيهم جيدا حتى يصبح الخليط دافئ قليلا و تصبح المكونات متجانسة تماما.

_صبي خليط الحليب على السميد و قلبيهم تقليبة بسيطة حتى تندمج المقادير.

_ادهني صينية فرن بالسمنة جيدا من كل الجوانب ثم ضعي خليط البسبوسة و ساوي السطح , احرصي على ان يكون سمك البسبوسة حوالي نصف سنتيمتر.

_هزي الصينية جيدا حتى يتساوى السطح و يخرج الهواء الزائد ثم ضعيها في الثلاجة لمدة ربع ساعة حتى تتماسك ثم ضعي البندق على الوجه.

_سخني الفرن على درجة حرارة 200 مئوية.

_ضعي صينية البسبوسة على الرف الأوسط حتى تصبح الجوانب ذهبية اللون ثم اطفئي النار من الأسفل و شغلي الشواية حتى يصبح الوجه ذهبي.

_اخرجي صينية البسبوسه من الفرن و صبي عليها الشربات البارد و اتركيها حتى تتشرب.

_بعد ان تتشرب كل كمية السائل , ادهنيها بقليل من السمنة باستخدام فرشاه ثم اتركيها نصف ساعة حتى تبرد