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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزيرة التضامن: الرئيس السيسي يُقَدِّر دور المجتمع المدني والجمعيات الأهلية

نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقدر دور المجتمع المدني في التنمية، كما أنه فتح الباب واسعًا أمام عمل الجمعيات الأهلية، لافتةً إلى أن هذه الجمعيات هي الأذرع التنفيذية لوزارة التضامن الاجتماعي.

جاء ذلك خلال الحفل السنوي لمؤسسة راعي مصر للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك بحضور وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، وعدد من المسؤولين والفنانين والشخصيات العامة.

ووجهت وزير التضامن الشكر لمؤسسة راعي مصر على دورها في تنمية الصعيد والقري الفقيرة، مشيرة إلى أن هناك شراكة بين الوزارة ومؤسسة راعي مصر، مشيدة بالدور الذي يقوم به التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في خدمة المواطنين.

وأشارت إلى أن المجتمع المدني يساهم بقوة في تحسين الصحة العامة للمواطنين عبر تنظيم القوافل الطبية، كما أن لديه حس وطني وتنموي، مضيفة أن "هناك العديد من الموضوعات الكثيرة التي يجب أن نعمل عليها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية مثل الزواج المبكر والزيادة السكانية وغيرها من التحديات".

وتابعت القباج: "لدينا حوالي 34 ألف جمعية مسجلة، وأصبحت لدينا منظومة إلكترونية، لتنظيم عمل المؤسسات الأهلية".

وأشادت الوزيرة بالدور المجتمعي للبنوك المصرية خلال الأزمات التي تواجه المجتمع، مشيرةً إلى أن البنوك ليست مؤسسات مالية فقط وإنما لديها مسئولية مجتمعية.

من جانبها، قالت أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الدكتورة نهى طلعت إن مؤسسة راعي مصر أحد الآباء المؤسسين لتجربة التحالف الوطني للعمل الأهلي، مشيرة إلى وجود تعاون كبير بين مؤسسات المجتمع المدني لخدمة المواطنين.

وأوضحت أن مؤسسة راعي مصر لها نشاط تنموي كبير بخلاف القوافل الطبية التي تقدمها المؤسسة، قائلة: "تعمل كفريق واحد داخل التحالف الوطني، وهناك نمط من التفاهم والتنسيق والتكامل بين أعضاء التحالف لخدمة المواطنين الأولى بالرعاية".

من جهته، قال رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر المستشار أمير رمزي إننا لدينا مجموعة كبيرة من المتطوعين تعمل بروح الفريق الواحد لرسم السعادة على وجوه البسطاء، معربا عن فخره بكون المؤسسة ضمن الآباء المؤسسين للتحالف الوطني للعمل الأهلي، موجها الشكر لكافة المؤسسات التي تتعاون مع المؤسسة.

وأضاف: "نحن نخدم الفئات التي تعاني من الفقر لرفع مستواهم المعيشي، وجميعنا في مركب واحد، ويجب أن نتعاون لدعم البسطاء وخدمتهم".

وعلى هامش الاحتفالية، تم توقيع بروتوكول تعاون بين مؤسسة راعي مصر والبنك التجاري الدولي.

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