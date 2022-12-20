سوناك يرحب بالتعاون الدفاعي بين المملكة المتحدة ولاتفيا

رحب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك خلال لقاء مع نظيره اللاتفي أرتورز كريجانيس كارينش في ريجا، بالتعاون الدفاعي بين المملكة المتحدة ولاتفيا.

وشكر سوناك نظيره من لاتفيا على الاستضافة الناجحة لقمة "قوة المشاة المشتركة"، واتفق كلاهما على أهمية مواصلة تعزيز التعاون الدفاعي في المستقبل -وفق بيان على موقع الحكومة البريطانية الإلكتروني.

وخلال مناقشة فرص تعزيز العلاقات الثنائية، بما في ذلك في صناعات التكنولوجيا الرقمية والطبية، اتفق القائدان على العمل معًا لتسريع العلاقات التجارية بين البلدين.

وأضاف رئيس الوزراء أنه يأمل في الترحيب برئيس الوزراء كاريتش في المملكة المتحدة قريبًا، حيث يوجد جالية لاتفية كبيرة .