رئيس نقل النواب: صندوق هيئة قناة السويس يدعم أهداف التنمية المستدامة

أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن مشروع قانون هيئة قناة السويس يهدف إلى المساعدة على تمكين هيئة قناة السويس من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.

وأضاف: “رأينا خلال الفترة الأخيرة العديد من الأزمات التى لحقت بالعالم كله بداية من جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وبالتالي لابد أن يكون هناك تخطيط مسبق قبل وقوع الأزمات”.

وأوضح رئيس لجنة النقل والمواصلات، أن مجلس النواب المصري حريص على "سن" القوانين التى تحمي المواطن المصري ومؤسسات الدوله أيضا.

ولفت إلى أن مشروع القانون يسعى لتمكين هيئة قناة السويس من القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك مساهمة الصندوق بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية بما يعود بالنفع على الهيئة وعلى الوطن.

وأكد النائب علاء عابد، أن فكرة إنشاء صندوق خاص بهيئة قناة السويس يهدف في المقام الأول مجابهة الطوارئ والأزمات ، وأن إنشاء الصندوق جاء عقب الأزمات الراهنة التى يمر بها الإقتصاد العالمي ومصر هي جزء من هذا العالم.

وأفاد بأن رؤية القيادة السياسية المصرية لما يجري على الساحة الدولية أدي إلى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء هذا الصندوق لمواجهة الأزمات.

وأشار إلى أن إنشاء الصندوق يهدف إلى القيام بمشروعات عملاقة وتحويل قناة السويس إلى قناة خضراء، وهو ما تسعي الدولة المصرية لتحقيقه، مؤكدا أن هذا الصندوق سيعمل على تنمية إيرادات قناة السويس وهو هدف قومي تسعى الدولة لتحقيقه، مؤكدا أن الصندوق سيعمل على تعظيم الاستفادة من الإيرادات عن طريق استثمارها .

وأضاف رئيس لجنة النقل والمواصلات، أن مشروع القانون يحقق أهداف التنمية المستدامة لمرفق هيئة قناة الـسويـس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله، ويؤدي إلى تمكين الهيئة من مواجهة الأزمات والحالات الطارئة في ظل تقلبات الأحوال الاقتصادية ومعوقات حركة التجارة الدولية.