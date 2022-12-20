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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العاهل الأردني: مؤتمر بغداد يهدف إلى دعم العراق وتطوير آليات التعاون

العاهل الأردني الملك
العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني

  أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أن مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة يهدف إلى دعم العراق وسيادته وأمنه واستقراره وتطوير آليات التعاون معه، بما يعزز الأمن والاستقرار والتكامل الاقتصادي في المنطقة.


جاء ذلك خلال لقاء الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والوفد المرافق، على هامش مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في دورته الثانية في البحر الميت بالأردن لبحث مستجدات المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، كما تم التأكيد على إدامة التنسيق والتشاور إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.


وأعرب العاهل الأردني عن اعتزازه بمستوى العلاقات الراسخة بين الأردن والعراق والشعبين الشقيقين، مؤكدا أهمية مواصلة توسيع التعاون الثنائي.


من جانبه، أعرب رئيس مجلس الوزراء العراقي عن تعازيه للعاهل الأردني في شهداء الواجب من مديرية الأمن العام، مؤكدا مواصلة العراق العمل مع الأردن في محاربة التطرف والإرهاب.
وأشاد السوداني باستضافة الأردن للدورة الثانية من مؤتمر بغداد، معتبرا أنها تأكيد من الأردن على الالتزام بدعم أمن واستقرار العراق.


وفي نفس السياق، وصل عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم رأس الخيمة في الإمارات الشيخ سعود بن صقر القاسمي إلى عمان للمشاركة في المؤتمر بالبحر الميت بالأردن. 


كان في استقباله لدى وصوله مطار الملكة علياء الدولي ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ورئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وعدد من المسؤولين.

العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مؤتمر بغداد العراق

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