قصور الثقافة تطلق مؤتمر اليوم الواحد لذوى الهمم بالطور

أطلق إقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل، من خلال فرع ثقافة جنوب سيناء بإدارة أحمد فريج فعاليات مؤتمر اليوم الواحد " الرابع " لذوى الإحتياجات الخاصة تحت عنوان " قمة المناخ 2022 وقضايا ذوى الهمم.

وبدأت فعاليات المؤتمر بتفقد معرض الفنون التشكيلية بقصر ثقافة طور سيناء، لطلاب ذوى الإحتياجات الخاصة بمدرسة الصم وضعاف السمع بالطور العاصمة، تلاها بدء فعاليات المؤتمر من مسرح قصر الطور بحضور المحاسب فوزى همام مستشار المحافظ للمحليات نائبا عن محافظ جنوب سيناء، العميد سامح متولى نائب مدينة دهب، الشيخ سعيد خضر رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأزهر الشريف بجنوب سيناء، والدكتور إيهاب إبراهيم الحو رئيس المؤتمر رئيس قسم التربية المقارنة والإدارة التربوية بجامعة السويس ، والدكتور علاء محمد عبد العظيم مدير فرع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر الشريف بجنوب سيناء، وكوكبة من قيادات الثقافة والتربية والتعليم والأزهر الشريف والأوقاف وقيادات المحافظة وعدد من طلاب مدرسة الصم وضعاف السمع والتربية الفكرية بالطور العاصمة.

وقدم فعاليات المؤتمر الإذاعي وليد صابر، والتى بدأت بالسلام الوطنى، أعقبها ما تيسر من آيات الذكر الحكيم للطالب مصطفى سمير من ذوى الهمم ، تلاها كلمة مدير عام الثقافة والتى قدم خلالها الشكر لكل الذين ساهمو فى إنجاح المؤتمر، تلاها كلمة رئيس المؤتمر الذى أكد فيها على أهمية ودور المؤتمرات التى تقيمها وزارة الثقافة لتمكين ذوى الهمم وتحقيق العدالة الإجتماعية لهم، تلاها بدْ فعاليات الجلسة البحثية الأولى بعنوان " توعية ذوى الإحتياجات الخاصة بتأثير التغيرات المناخية على جودة الحياة " للباحثة دكتورة رحاب محمد إبراهيم مدير إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم , والتى أكدت خلالها أن تغير المناخ من المخاطر الأساسية التى تهدد الحياة البشرية بصفة عامة , ويجب أن يأخد العمل المناخى إحتياجات ذوى الإحتياجات الخاصة فى الحسبان دون أى استثناء.

بينما تناولت الجلسة الثانية " تمكين ذوى الإحتياجات الخاصة لتحقيق استقرار ورفاهية المجتمع " للباحثة دكتورة شيماء عادل عبد السميع باحث ماجيستير أصول التربية كلية البنات جامعة القاهرة، ضررة العمل على تحقيق دمج ذوى الإحتياجات الخاصة فى المجتمع , خاصة فى ظل التزايد العددى الكبير.

بينما قدم الدكتور محمد ممدوح الرفاعى باحث دكتوراة تكنولوجيا التعليم كلية التربية جامعة الزقازيق الجلسة البحثية الثالثة والرابعة بعنوان " آليات عملية لدعم ذوى الإحتياجات الخاصة عبر برنامج التقنيات الرقمية والذكاء الإصطناعى - تفعيل دور المؤسسات الحكومية الخاصة فى تثقيف المجتمع بالتعامل مع ذوى الإحتياجات الخاصة.

وأشار إلى أن تحديد الآليات العملية لدعم ذوى الإحتياجات الخاصة عبر برامج التقنيات الرقمية والذكاء الإصطناعى يرتكز على قطاع تكنولوجيا المعلومات والإتصالات وتبنى أحدث التقنيات فى مجال تكنولوجيا المعلومات.

وأكدت الجلسة البحثية الرابعة على الإهتمام الكبير الذى حدث فى السنوات الأخيرة لتعليم وتأهيل الفئات ذوى الإحتياجات الخاصة ، تلاها تقديم عرض مسرحى بعنوان " أولادنا طاقة لا إعاقة " لفرقة مسرح مديرية الشباب والرياضة، تأليف صلاح زكريا، وإخراج جمال مهران.

وتناولت فى قالب استعراضي المشاكل التى تتعلق بذوى الإحتياجات الخاصة , والتى نالت إعجاب الحضور، حيث تفاعل معها المسرح بشدة , أعقبها عدد من التوصيات منها تفعيل دور التمكين الثقافى لذوى الإحتياجات الخاصة بما له من تاثير فى حياة ذوى الهمم , تصميم برامج تربوية ونفسية داعمه تعنى بجودة حياة ذوى الهمم , تلاها تكريم بعض الشخصيات المؤثرة فى مجال التمكين الثقافى منهم أحمد عبد العزيز وكيل مديرية الشباب والرياضة , الأديب خضر إسماعيل رئيس نادى الأدب المركزى , آية عبد العظيم من ذوى الهمم , نورا أحمد من ذوى الهمم , رحاب إبراهيم مدير التربية الخاصة , الدكتور محمد ممدوح باحث دكتوراة تكنولوجيا التعليم كلية التربية جامعة الزقازيق , ورئيس المؤتمر وأمين عام المؤتمر .