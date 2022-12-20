تفاصيل عرض اسكيتش المركب اللي ليها ريسين الخميس المقبل

يعرض اسكيتش "المركب اللي ليها ريسين" على مواقع التواصل الاجتماعي لإحدى المنصات بعد غد الخميس، بطولة محمد بريقع وسلمى النجار، وعدد من الوجوه الجديدة/ تأليف أحمد منتصر وإخراج عادل رضوان.

يعكس "المركب اللي ليها ريسين" فكرة فلسفية في قالب كوميدي معاصر تتناول الحياة اليومية المصرية بشكل مختلف من خلال أبطال رئيسية يعكسون لنا أبعادهم الاجتماعية والفكرية عند تعرضهم لمواقف معينة.

شارك في تنفيذ اسكيتش "المركب اللي ليها ريسين" منتج فني أحمد رضوان ومهندس صوت باسم لطفي واستايلست فريد عادل وديكور ندى غباشي ومدير التصوير أحمد أونا ومخرج منفذ محمد عمر.

حققت اسكيتشات كايرو تايم في السنوات الأخيرة نسب مشاهدة تصل لملايين وكان أول الاسكتشات بعنوان "ربع فلامنك" الذي حقق تفاعل كبير فور طرحه بالإضافة إلى اسكتشات "عزومة مراكبية"و "واحد من عشرة" و"الصيت ولا الغنى".

وتتعدد الأفكار التي تعكسها الاستكشات وطريقة تنفيذها وتتميز بالإخراج واختيار أماكن التصوير لتجعلها في النهاية مادة مصورة ديجتال تحمل في داخلها الروح المصرية خفيفة الظل.