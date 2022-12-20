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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حقي هيرجع وضميري مرتاح.. أول تعليق من ستيفاني صليبا بعد إطلاق سراحها

ستيفاني صليبا
ستيفاني صليبا

ظهرت الممثلة اللبنانية ستيفاني صليبا، لأول مرة في فيديو لها عبر انستجرام، للتعليق على القبض عليها والتحقيق معها في قضية غسيل أموال. 

 

وقالت ستيفاني صليبا في الفيديو، إنها واجهت ظلم كبير، ولكنها على يقين وبثقة بأن حقها سيعود قريبا موضحة:" حقي هيرجع وضميري مرتاح". 

 

واستطردت ستيفاني صليبا:" واجهت ظلم كبير وبثقة وقوة وضميري مرتاح.. معنديش حاجة أخاف منها.. والوقت كفيل إنه يبين الحق.. الظلم مش هيدوم والحق هيرجع".

 

ووجهت ستيفاني صليبا شكرا لعائلتها وأصدقائها وكل المقربين  منها بعد دعمهم لها في محنتها موضحة:" في ناس عاوزه تشوه سمعتي ويكذبوا ويفتروا عليا.. بس أنا مش هرد عليهم.. وكل واحد عنده أجندة خاصة فيه".

 

 

قضية ستيفاني صليبا

 

 مازالت أصداء القبض على الممثلة اللبنانية ستيفاني صليبا، وتورطها في قضية غسيل أموال، تثير الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد خروجها من التحقيقات وإخلاء سبيلها رهن القضية. 

 

وكشفت ستيفاني صليبا في التحقيقات الكثير من التفاصيل المثيرة حول القضية، وكشفت أنها تعرفت على حاكم مصرف لبنان ودخلا في علاقة حب، بعدما التقت به في إحدى السفريات على متن طائرة وتبادلا أرقامهما، وكانا يتحادثان من وقت لآخر.

 

توطدت علاقة ستيفاني صليبا التي تبلغ من العمر 35 عاما، حتى ارتبطا عاطفيا، وكشفت التحقيقات أنها تمتلك 5 عقارات مسجلة باسمها في لبنان، بالإضافة إلى أنها مقيمة في شقة على البحر يبلغ إيجارها الشهري 25 ألف دولار. 

 

أثيرت الشكوك حول صليبا خاصة بعد تحويل حوالي نصف مليون دولار من أحد المصارف في بيروت إلى حسابها بالخارج، بقرار من حاكم المصرف المركزي.

 

ورفضت ستيفاني صليبا رفع السرية عن حساباتها البنكية، لكن القاضية غادة عوض وجهت طلبا لجهات التحقيق لرفع السرية ومعرفة حقيقة أملاك الممثلة الشهيرة.

 

كانت زوجة حاكم مصرف لبنان تقدمت بطلب للتحقيق مع الممثلة اللبنانية متهمة زوجها بصرف أموال طائلة على صليبا، بعد ارتباطهما عاطفيا في ظل انفصاله عنها. 

 

واتهمت ندى سلامة زوجها بتسهيل صرف قرضين مصرفيين لستيفاني صليبا لشراء منزلين في بيروت وفي قريتها، كما ألمحت إلى أنه استخدمها في عمليات غسيل أموال. 

 

واعتلقت الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا على ذمة التحقيق بعد استجوابها في ملف غسيل أموال مرتبط بحاكم المصرف المركزي رياض سلامة، حسبما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، يوم الجمعة الماضي.

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